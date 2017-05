"Sampaoli no es discípulo mío, él es mejor que yo" Lunes, 08 de mayo de 2017 “El Loco” estuvo en un Congreso en Brasil y elogió al próximo DT de la Selección



Marcelo Bielsa se encuentra en Brasil, participando de un Congreso organizado por la Confederación de Fútbol de ese país. Allí, disertó este lunes junto a otros directores técnicos de renombre como Fabio Capello y Tité, actual entrenador de la selección "Verdeamarela".



En su charla, "El Loco" se mostró muy elogioso hacia Jorge Sampaoli, quien asumirá como entrenador de la selección argentina una vez que finalice la temporada con el Sevilla de España.



"Sampaoli no es discípulo mío. Primero, porque esa palabra no compatibiliza conmigo. Segundo, porque, en realidad, he notado que es mejor que yo", manifestó el rosarino.



A la hora de explicar por qué el de Casilda lo supera, Bielsa planteó: "Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad, es decir, no enamorarse de su propia idea. Yo no cedo en mis ideas y eso no es una virtud, es un defecto. Sampaoli sí cede porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Eso lo hace mejor que yo, indudablemente".





"Él ha resuelto cosas concediendo cosas a la posición original de partida y yo he sacrificado cosas por no conceder a mi forma de interpretar ni oficio", agregó, de manera autocrítica.



Y, a la hora de comparar los estilos de Sampaoli y de Diego Simeone, señaló: "El sistema de Simeone cuando es efectivo es agradable. Y es agradable y es efectivo con mucha regularidad. El sistema de Sampaoli es efectivo también con mucha regularidad y también es agradable. Que haya matices diferentes, no los vuelve mejor ni peor, sino distintos".





Finalmente, el ex DT de la Selección, quien asumirá al frente del Lille de Francia cuando comience la temporada 2017-2018, habló sin tapujos de los errores que ha cometido en su carrera: "Soy un entrenador que, en líneas generales, no ha tenido éxito. No es una afirmación que haga por falsa modestia, sino porque lo demuestra mi curriculum. No haber ganado lo vivo como un fracaso".