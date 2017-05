Racing pierde a Acuña para el clásico con Independiente Lunes, 08 de mayo de 2017 El mediocampista sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y no podrá estar en el choque que se disputará el domingo en el Libertadores de América



Marcos Acuña no podrá estar presente en el clásico de Avellaneda de la próxima fecha. Hoy se confirmó que el jugador sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda en la victoria del sábado sobre Gimnasia por 1-0.



Promediando el segundo tiempo contra el Lobo, el volante de Racing sintió una molestia en su pierna por la que debió ser reemplazado. Luego de hacerse los estudios correspondientes y comprobada la lesión, Diego Cocca no podrá contar con él para el encuentro con Independiente a disputarse en el Libertadores de América.







A esta baja también se le suma la del juvenil Lautaro Martínez, quién viajará en las próximas horas a Vietnam para reunirse con el seleccionado dirigido por Claudio Úbeda, que disputará el Mundial de Corea Sub 20.



Por el lado del Rojo, en tanto, ya está descartado el volante Walter Erviti para el cruce con la Academia debido a que recibió la quinta amarilla en el partido de ayer en Rosario con Newell's.