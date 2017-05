"Acá cualquiera mata a cualquiera y no pasa nada" Lunes, 08 de mayo de 2017 La cantante aseguró que “la Justicia no funciona” en la Argentina.

Además, dijo que está “desencantada” de la política: “Estamos acostumbrados a la mentira y al choreo”



Lali Espósito realizó un análisis de la situación política y social que se vive en la Argentina en una entrevista en el programa Ponele la firma. La cantante se quejó del accionar de la Justicia y opinó sobre la inseguridad y la violencia, entre otros temas.



"No sé de política como para hablar, pero soy una ciudadana que vive en este lugar y vive lo que sucede. Estoy como muy anonadada… No entiendo bien qué pasa con la gente que está en puestos importantes para tomar decisiones", dijo la intérprete en el ciclo que conduce Marcelo Polino por América.







Luego, agregó: "Me parece surreal lo que pasa. Con la Justicia tenemos un país que claramente no funciona. No puedo creer cómo no se cambia todo mañana. Acá cualquiera mata a cualquiera y no pasa nada. Nos acostumbramos a la violencia, a la falta de educación, a que a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa yendo a comprar un agua".



Asimismo, la actriz aseguró que no solo ocurren este tipo de situaciones en nuestro país. Para ejemplificar, se refirió a la "ballena azul", el juego que incita al suicidio entre jóvenes: "Habla de la enfermedad que hay en el vivir, hay gente que le cuesta vivir en este mundo. Tiene que ver cómo nosotros hacemos el mundo, la gente está sufriendo. Debería ser todo lo contrario. Es un privilegio, nuestra raza, vivir acá y el planeta que tenemos… Hay como una pérdida de interés de vivir que me parece preocupante, en los jóvenes sobre todo".



Por otra parte, explicó cómo era su relación con la política: "Me interesa lo justo. Estoy informada de todo lo que pasa. No estoy ni de un lado ni del otro, no creo en los lados. Si hay grieta, yo estoy tirada en el medio. Estoy como muy desganada con el tema. Sí creo que hay gente en puestos importantes que quiere hacer las cosas bien, no hay que meter a toda la gente en la misma bolsa… Estoy desencantada con la política. Estamos tan acostumbrados a la mentira, al choreo. Nos acostumbramos, ese es el problema. Este es un país que se acostumbra y a las dos semanas nos olvidamos".



