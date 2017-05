Boca no pasó del empate ante Estudiantes Domingo, 07 de mayo de 2017 En La Plata, el “Xeneize” igualó 0-0 con el “Pincha”. El elenco visitante le saca cuatro de distancia a su escolta Newell’s, que juega mañana





El torneo está al rojo vivo: en el Estadio Único de La Plata, el líder Boca no logró romper el 0-0 ante Estudiantes y dejó la pelea por la cima del torneo abierta cuando restan todavía siete fechas para el final del torneo y en la próxima jornada se desarrollarán todos los clásicos.





Fue un primer tiempo digno de un partido con la cima en disputa. Los dos apostaron a la búsqueda del arco rival de manera moderada. En esa puja de intereses, fue el Pincha el que tuvo la más clara con un centro desde el córner que encontró en soledad a Facundo Sánchez ingresando por la puerta del área. El mediocampista le pegó de primera y su tiro rozó el palo.



Si bien no hubo tanta acción en las áreas, en los 45 minutos iniciales sí aparecieron varias situaciones para el análisis. La polémica se dio con una supuesta falta de Santiago Ascacibar sobre Darío Benedetto dentro del área en la que Boca pidió penal, aunque el árbitro Silvio Trucco, que estaba al lado de la situación, rechazó el reclamo.





Lo siguiente a destacar fue una imagen entre bizarra e insólita: Nelson Vivas exigió un penal de Agustín Rossi sobre Juan Ignacio Cavallaro. Discutió con el juez de línea y Trucco lo echó. Enojado, se arrancó la camisa, revoleó un zapato y se fue con el torso desnudo al vestuario.





El complemento siguió marcando la misma tendencia que en el principio, con dos equipos cautelosos. El dominio intangible lo tuvo por momentos el local y en otros la visita. Sin embargo, en esa balanza la más clara quedó en los pies de Benedetto.



El Pipa recibió una gran habilitación de Pablo Pérez, se la picó a Mariano Andújar y Jonathan Schunke llegó para sacarla justo en la línea.



El 0-0 fue un resultado inquebrantable. El Xeneize aseguró su liderazgo por, al menos, una fecha más. Tiene 49 puntos y su escolta Newell's 45, pero mañana podría quedar a apenas una unidad si vence a Independiente en Rosario.



La próxima fecha Boca chocará con River en la Bombonera, teniendo en cuenta que el Millonario (42 unidades) es virtual escolta porque adeuda un partido.



El Pincha, con 41, dejó pasar el tren de pelear mano a mano por el título y depende de resultados ajenos.