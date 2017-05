Messi rechazó la primera oferta de renovación del Barcelona

Sábado, 06 de mayo de 2017

Luego de cinco meses de negociación, la “Pulga” respondió de manera negativa a la propuesta del “Blaugrana”





La cuerda se tensa más y más. Es cierto que el optimismo no desaparece de ninguna de las partes, pero la negociación para renovar el contrato de Lionel Messi con el Barcelona que ya suma varios capítulos y meses sigue sin arribar a un destino positivo.



El Diario As afirmó en las últimas horas que la Pulga respondió de manera negativa a la primera propuesta que le realizó el club. Fueron más de cinco meses de conversaciones entre Jorge Messi, padre y representante del jugador, y Josep Bartomeu, presidente de la entidad catalana.



"Rechazó la propuesta de renovación presentada por el club que le pone de entrada entre 30 y 35 millones de euros limpios para que amplíe su vinculación", afirmó el medio en su última edición sobre las tratativas.





Sin embargo, la buena predisposición entre ambas partes no cedió ni un centímetro. Messi "no tiene prisa alguna", advierten. El padre del jugador envió mensajes tranquilizadores al despacho presidencial y esperan alcanzar un acuerdo durante las próximas semanas.



El gran problema que empieza a asomar en el horizonte es el tiempo, teniendo en cuenta que debieron pasar más de cinco meses para que aparezca la primera propuesta oficial.



Messi tiene contrato hasta el 30 de junio del 2018 e intentarán extender el vínculo hasta el 2022. Por ahora, poco más de un año asegurado y los clubes de Manchester se mantienen en alerta para dar el gran golpe ante la posibilidad de un desacuerdo.



El contexto en el que se arribó a esta instancia tampoco es menor: dos dirigentes intentaron desgastar la imagen de Messi quitándole méritos a todos sus logros. Se armó un escándalo mediático que rápidamente debió apagar personalmente el presidente Bartomeu.