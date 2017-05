River recibe al urgido Temperley esta tarde Sábado, 06 de mayo de 2017 El “Millonario” no quiere ceder terreno en el torneo local y buscará una victoria ante el “Gasolero”. Desde las 20:15, por El Trece



Aunque su cañones apuntan mayoritariamente a la actual Copa Libertadores -los de Marcelo Gallardo están próximos a sellar su boleto a octavos de final-, River no quiere descuidar el torneo local y busca clasificar a la edición del año que viene del máximo certamen continental.



Desde las 20:15, en el Monumental, los de Núñez recibirán a un Temperley urgido de sumar para alimentar su sueño de mantenerse en la elite del fútbol argentino. El árbitro será Fernando Echenique y televisará El Trece.



Pese a que el miércoles recibirá a Emelec y luego enfrentará a Boca, en una nueva edición del Superclásico, el director técnico no piensa guardarse nada y colocará en cancha lo mejor que tiene a su disposición. Ante la baja de Ignacio Fernández (desgarrado) apostará por Rodrigo Mora.



Con un partido menos, River acumula 39 puntos y figura sexto en la tabla de posiciones, a nueve unidades del Xeneize y a un lugar de ingresar a la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.



El Gasolero, pese a vencer a San Lorenzo y Racing en sus últimas dos presentaciones, continúa en zona de descenso y le urge sumar en su excursión por el Antonio Vespucio Liberti para soñar con la salvación.





Estadio: Monumental

Árbitro: Fernando Echenique

Hora: 20:15

Televisación: El Trece