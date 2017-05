Boca y la gran chance de alejarse en la punta

Sábado, 06 de mayo de 2017

Desde las 20:15, el “Xeneize” visitará en la Plata al “Pincha”, en busca de sacar más ventaja en lo alto de la tabla







Antes de la presentación de varios de sus perseguidores, Boca saldrá a la cancha con la idea de cortarse en lo más alto del campeonato. En La Plata, tendrá la difícil tarea de llevarse tres puntos para no poner en riesgo la punta, aunque Estudiantes planea cortar su invicto y quedar a cinco unidades.





El Xeneize apenas cayó en dos partidos en lo que va del certamen: con Lanús en el debut y ante Talleres de Córdoba hace siete fechas atrás. La regularidad lo llevó a ser el líder del torneo, pero no puede dormirse en los laureles, ya que Newell's (a tres puntos), Colón (a seis), San Lorenzo (a ocho) y River (a nueve) están pendientes de una posible caída.



Guillermo Barros Schelotto contará con una alta importante para esta ocasión. Ricardo Centurión se recuperó en tiempo récord de un esguince de rodilla izquierda y sería titular esta noche en la ciudad donde nació su entrenador. Además, Pablo Pérez purgó una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas y también retornará al once inicial. Saldrán el juvenil Gonzalo Maroni y el colombiano Wilmar Barrios.



El Pincha viene de caer con Atlético Nacional en Colombia por la Libertadores, competición en la que quedó al borde de la eliminación. Nelson Vivas modificará varios nombres de los que fueron titulares en Medellín: entrarían Facundo Sánchez, Foyth, Ascacibar, Solari y Cavallaro.



Vale la pena mencionar que este compromiso sufrió varios cambios de horarios, debido a la seguridad y la presencia de tres juveniles del cuadro anfitrión que tienen que viajar con el plantel del sub 20 argentino a Vietnam. Santiago Ascacibar, Juan Foyth y Lucas Rodríguez son los implicados, que finalmente podrán estar presentes.