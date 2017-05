Los jugadores que perderán presencia con Sampaoli

Viernes, 05 de mayo de 2017

El futuro entrenador ya diagrama la base para clasificar al Mundial de Rusia 2018





La Asociación del Fútbol Argentino aún no logró la salida de Jorge Sampaoli de Sevilla (los andaluces pretenden cobrar lo que está estipulado en la cláusula de rescisión), pero el director técnico ya tiene en su cabeza las variantes que piensa implementar.



El oriundo de Casilda no pretende realizar cambios bruscos, su intención es la de ir modificando de a poco el plantel a su gusto. El entrenador utilizará los amistosos ante Brasil (9 de junio, en Melbourne) y Singapur (13 del mismo mes, en Singapur) como banco de pruebas.



Más allá de los futbolistas que tiene en la mira que militan en Europa, México y el medio local, algunos de los "habitué" en los ciclos de Gerardo Martino y Edgardo Bauza correrán desde atrás con Sampaoli, según informa La Nación.



Entre los que perderán el protagonismo y deberán esforzarse para ganarse la consideración del futuro entrenador sobresalen dos titulares de la defensa y una de las variantes en la ofensiva. Se trata de Marcos Rojo (aunque ahora estará lejos de los campos de juego por una lesión no era del total agrado del DT), Nicolás Otamendi y Ezequiel Lavezzi.



El Kun aún cuenta con crédito, mientras que Ezequiel Lavezzi deberá esforzarse para seguir en la Selección (REUTERS)

Sergio Agüero, si bien quedará más relegado que en otros ciclos, no está descartado. El Kun corre desde atrás debido al buen momento de Gonzalo Higuaín y el deseo de Sampaoli de incluir a Mauro Icardi.