"Hace 13 años que no consumo drogas" Viernes, 05 de mayo de 2017 “El Diez” brindó una entrevista a una cadena italiana y dio detalles de su lucha contra las adicciones. No descartó ser entrenador del Napoli en un futuro



La cadena italiana Mediaset difundió un adelanto de la entrevista que Diego Maradona le concedió recientemente. En esa charla, el astro del fútbol reveló detalles íntimos de su lucha contra la adicción a las drogas y también habló sobre la posibilidad de ser entrenador del Napoli, club del cual es ídolo.



"Hace 13 años que no consumo drogas. Ahora me divierto jugando al fútbol con mis hijos", reconoció Maradona en diálogo con el programa "Amici".





La familia es otro eje en torno del cual gira la entrevista. Como ya lo hizo en otras ocasiones, "El Diez" volvió a destacar la importancia que tuvo su hija Dalma cuando estuvo internado en el año 2000 en Punta del Este. "Conseguí salir del coma gracias a mi hija", recalcó.



Pero la entrevista, que se emitirá este sábado por la noche en el Canal 5, también abordó aspectos de su carrera profesional. Maradona no solo dejó en claro que aún sigue vigente en su rol como entrenador, sino que también se animó a aventurar un futuro en el Napoli.



"Sí, si la gente quiere, lo haría", sostuvo ante la respuesta sobre si se animaría ser DT del elenco del Sur italiano, equipo en el cual jugó entre 1984 y 1992, y en el que hizo historia al llevarlo a su primer Scudetto en 1987.