"Como amante, ella es un diez" dijo el Polaco

Viernes, 05 de mayo de 2017

En medio de la polémica con su exmujer, el cantante posó con su novia para Gente y sorprendió con sus declaraciones.





Contra viento y marea, El Polaco (29) y Silvina Luna (36) viven un romance apasionado como pocos. A sólo tres meses de confirmar su noviazgo, se comprometieron y hoy se mantienen más unidos que nunca frente a las fuertes acusaciones de Valeria Aquino, ex del cantante, quien lo acusa de violento.



Así, juntos y enamorados, realizaron su primera producción como pareja para revista Gente, que los tiene como protagonistas de su portada esta semana.





Además de posar a los arrumacos, la pareja se despachó con declaraciones picantes: “A mí siempre me gustó Silvi, pero como a cualquier pibe… ¡de “jeropa”!”, aseguró él. Ella, en cambio, reconoció: “ Yo no tenía mucha idea de él. Sabía que había estado con Karina, pero como en 2016 casi no viví en Buenos Aires, no podía conocer las repercusiones del Bailando. Vi el último tramo y me di cuenta de que tenía muy buena onda”.



“Los dos somos bastante locos y nos la jugamos por lo que sentimos, por este gran amor. Al ser tan pasionales, le dimos para adelante. Además, Eze me hace reír mucho y tiene una energía arrolladora”, confesó Silvina sobre qué la enamoró del Polaco.



Además, reveló la fecha estimativa de boda: “Dijimos que el 23 de marzo del año próximo íbamos a casarnos, aunque es un día tentativo. Lo elegimos porque representa, hasta ahora, nuestro aniversario , y por eso llevamos puestos los anillos de compromiso”. Pero él la corrigó: “Ojo, que podemos adelantar la fecha, eh. Yo nunca me casé y esta es la primera vez que lo deseo con todo mi corazón”.





¿Planes de ser padres? “¡Sí! Un poco más adelante. Ya está hablado, pero queremos disfrutarnos nosotros. Cuando llegue el momento deseo estar tranquila: es algo que esperé toda mi vida”, confió Luna.



Cuando el periodista les preguntó: “Si tuvieran que definirse como pareja en la intimidad, ¿qué palabra usarían?”, el cantante no dudó con su respuesta hot: “¡Quentes! ( “calientes” en portugués). ¡Silvina es un diez como amante, y en todos los aspectos!”.