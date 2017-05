"Son décadas de corrupción política" Viernes, 05 de mayo de 2017 Delincuentes desvalijaron la casa del ex cantante de Los Piojos. “Hay que terminar con la joda”, pidió





Andrés Ciro Martínez fue víctima de un asalto en su vivienda ubicada en Conde Zeppelin al 6100, en Ciudad Jardín. "Estaban buscando plata, quedó todo revuelto. Se llevaron cosas insólitas, por ejemplo las planchas de los cubiertos, cafeteras, tostadoras, cosas de la cocina", dijo el músico que debió suspender sus vacaciones al enterarse que habían desvalijado su casa.



Además, el cantante del grupo Ciro y los Persas señaló que los ladrones entraron por la casa del vecino. La cámara de seguridad grabó a dos asaltantes, aunque sospecha que podría haber participado una tercera persona. "No tenían intenciones destructivas, revolvieron apurados, no sé si tuvieron tanto tiempo, instrumentos de música no tocaron nada, ni rompieron nada".



También explicó que los delincuentes encontraron las llaves de dos vehículos, una Toyota Ram y una Toyota Etios, y se los llevaron. "Cargaron los autos, estuvieron un rato, no sé si en algún momento tuvieron miedo de que venía alguien y rajaron por cosas que quedaron. Había gente [en la casa] pero en ese momento habían salido". Luego, contó que los dos autos pudieron ser recuperados.





En el frente de su casa, ante las cámaras de los canales de noticias, el ex líder de los Piojos hizo un análisis crítico sobre la situación política y social que se vive en la Argentina: "Son décadas de corrupción política, décadas de corrupción de la Justicia. Si entre todos podemos ir modificando eso, puede ser que vayamos mejorando. Realmente el que roba tiene que pagar. Pero todos los que roban tienen que pagar".



"Sabemos la cantidad de políticos que roban y hay gente con poder del Estado que asesinó y ahora con el dos por uno van a liberar. Hay que terminar un poco con la joda. La Justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es una sociedad bastante complicada", agregó el músico.



Por último, cuando le consultaron sobre la seguridad del barrio, respondió: "El comisario acá es nuevo, está hace 15 días. Ahora agarraron a un par que habían secuestrado a una persona acá, que se la llevaron a la casa, llenaron los autos y se lo llevaron a él también". Asimismo, explicó que esta es la primera vez que es víctima de un hecho de inseguridad, más allá de que ya hubo asaltos en toda la cuadra.