La guerra menos pensada: Moria vs. Susana Viernes, 05 de mayo de 2017 La “One” acusó de plagio a la diva. Enterate por qué



Susana Giménez se prepara para su regreso a la televisión a mitad de año y celebrar sus 30 años en el medio y Moria Casán la acusó de "plagio", ya que la música de la promo de la diva, es la misma que utilizó ella en el cierre de su obra de teatro el año pasado.





"Acabo de escuchar que el comienzo del ciclo de SG tiene el mismo tema elegido por mí para mi final de Plumas en la noche el año pasado. Plagio", escribió Moria en su cuenta de Twitter junto con un video de su saludo en el teatro.



El tema elegido por ambas divas fue Uptown Funk, de Bruno Mars. "Me impresiona mi adelanto, de pronto final y comienzo es lo mismo. Plagio a la Su y a SU equipo", escribió luego "la one".





Susana regresaría en junio a la pantalla de Telefe con su clásico ciclo, para celebrar sus treinta décadas en televisión. Al igual que el año pasado, Antonio Gasalla estará en el programa con su personaje de "la empleada pública".



Moria también se prepara para volver al ruedo y formará un año más parte del jurado del Bailando, junto con Ángel de Brito, Marcelo Polino y Pampita.



Aún hay que ver si la música elegida por ambas Susana la usará en el ciclo o sólo se trató de un fragmento para la promo. Por lo pronto, eso solo bastó para enfurecer a su colega. ¿Arranca una nueva pelea mediática?