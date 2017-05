Asaltaron dos viviendas en la misma cuadra del barrio San Gerónimo

Viernes, 05 de mayo de 2017

Vecinos del capitalino barrio San Gerónimo aseguraron que en una misma cuadra ocurrieron dos robos a viviendas esta semana, hechos que hasta el momento quedaron impunes.







Uno de los damnificados contó que el pasado lunes unos desconocidos ingresaron al patio de su casa y se llevaron una garrafa.

Para perpetrar el robo, los sujetos cortaron la manguera que estaba unida al tubo de gas, lo cual causó otro daño económico además del perjuicio que significará reponer el objeto robado, sobre todo teniendo en cuenta que la víctima es una persona joven, de ingresos humildes.

Según le dijeron sus vecinos, al menos cinco muchachos están sindicados como autores del ilícito, ya que momentos antes se los vio frente a la vivienda del damnificado. Se cree que los individuos subieron a un árbol, usaron sus ramas a modo de “puente”, ingresaron al patio y se llevaron la garrafa.

Por otro lado, el damnificado señaló que llamó a la Policía pero no se acercó ningún patrullero. Como no hay denuncia efectuada en la comisaría jurisdiccional, la seccional Decimosexta, no se puede confirmar oficialmente si se llevaron adelante actuaciones ante el hecho.

En paralelo se comentó a época que, a pocos metros, una casa que estaba sin sus ocupantes fue desvalijada cuando desconocidos habrían ingresado llevándose muebles, entre otros elementos de valor. Sobre este hecho no hay mayores datos.

En paralelo, la Policía arrestó a un sujeto, quien tenía cuentas pendientes con la Justicia. El tercer cuerpo del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM 3) lo interceptó en la calle. Se confirmó que tenía vigente un pedido de captura por supuesto robo calificado, registrado en el Juzgado de Instrucción Nº6.