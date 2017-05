Los detalles del descargo ante la FIFA

Viernes, 05 de mayo de 2017

El abogado español que contrató la AFA, Juan de Dios Crespo, contó los pormenores de la presentación ante el organismo mundial. Por qué hay mucho optimismo





El fútbol argentino se mantiene en vilo por Lionel Messi. El mejor jugador de la selección argentina recibió una sanción de cuatro partidos por parte de la FIFA, por su insulto a un juez de línea en un encuentro de las Eliminatorias, y la apelación pasó a ser lo más importante para la AFA.



El abogado español Juan de Dios Crespo, contratado especialmente para este caso, fue quien se encargó de completar el descargo ante el organismo rector del fútbol mundial. Como Lionel Messi no recibió ninguna citación, no estaba obligado a comparecer en Zúrich ni tenía la necesidad



"Pedimos que le saquen toda la suspensión", reveló el prestigioso letrado español, quien igualmente contó que la FIFA le solicitó "que todo se haga en secreto". En diálogo con TyC Sports, Crespo expresó que "hicimos todo lo que está en nuestras manos, ahora debemos esperar la sentencia. No tenemos ninguna expectativa, simplemente hay que esperar que pasen los días".



Fue una hora y media de audiencia en la que se presentaron todos los argumentos. Desde el cuerpo de abogados que designó la AFA, además de Juan de Dios Crespo viajó Andrés "Patón" Urich, hay mucho optimismo. "Salimos satisfechos. Tienen que estudiar el caso y posiblemente la semana que viene esté la decisión de FIFA. El optimismo radica en el trabajo bien hecho", explicó Crespo a ESPN FC Radio.



Juan de Dios Crespo, abogado español

Ambos letrados pidieron que la FIFA revea la aplicación del artículo 57 (Ofensas al honor y deportividad), sobre todo porque en casos similares a este se aplicó el artículo 49 del Código Disciplinario de la FIFA. El mismo es por "conducta incorrecta frente a los oficiales de partido", que compone una sanción menor.



De los cuatro partidos que recibió Messi tras el encuentro ante Chile, cuando insultó al juez de línea Emerson Augusto de Carvalho, la Pulga ya cumplió uno y fue frente a Bolivia. Con cuatro encuentros por delante para la finalización de las Eliminatorias, la expectativa es que le reduzcan la pena a por lo menos dos jornadas.



De esta manera, cumpliría en la siguiente ante Uruguay en Montevideo (31 de agosto), por lo que retornaría frente a Venezuela (5 de septiembre) en condición de local. Luego quedará Perú (5 de octubre), nuevamente como local, y Ecuador en Quito (10 de octubre).



La selección argentina se encuentra en el quinto puesto de la tabla de las Eliminatorias con 22 unidades y hoy por hoy estaría jugando un repechaje clasificatorio al Mundial de Rusia 2018. El líder es Brasil (33), seguido de Colombia (24), Uruguay y Chile, ambos con 23 puntos.