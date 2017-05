Lucas Matthysse volverá a pelear en Las Vegas

Viernes, 05 de mayo de 2017

El argentino se presentará ante el estadounidense Emmanuel Taylor. Una victoria la permitirá desafiar al filipino o a Keith Thurman, quienes dominan su categoría





Lucas Matthysse volverá a ponerse los guantes el sábado en Las Vegas para pelear contra el estadounidense Emmanuel Taylor por los títulos intercontinentales AMB y OMB de la división welter.



"Mario Arano (promotor del argentino) me comentó que va a haber dos títulos en juego, así que estoy más motivado que antes. Me puso muy contento. Ganarlos me posicionaría muy bien para enfrentar tanto a Manny Pacquiao como a Keith Thurman, los que están mandando en la categoría. Después nos sentaremos con Golden Boy y Mario a ver qué nos ofrecen", declaró el chubutense con mucha confianza.



El combate será una de las atracciones de la velada que protagonizarán los mexicanos Saúl "Canelo" Alvarez y Julio César Chávez Junior en peso supermediano. El patagónico retomó los entrenamientos en noviembre en su provincia natal y formó un nuevo grupo de trabajo que

La Máquina de Trelew tiene 34 años y un palmarés conformado por 37 victorias, 34 de ellas antes del límite, y cuatro reveses en cuadriláteros de Argentina, México y Estados Unidos. En su última prueba, el 3 de octubre de 2015, cayó ante el ucraniano Viktor Postol por nocaut en el décimo asalto en California, estando en juego la corona superligero del Consejo.



Por su parte, Taylor, de 26 años, acumuló 20 contiendas ganadas, 14 de ellas por la vía rápida, y cuatro perdidas en Estados Unidos.



"A Taylor lo he visto en algunos videos; me parece un buen boxeador, pero yo vengo bien preparado, como siempre, y va a ser una gran pelea. Quiero mandarle un saludo a la gente de Argentina. Agradecerles a todos los que siguen pendientes de mi carrera", expresó Matthysse en diálogo con el sitio especializado Boxeo, Pasión y Gloria.