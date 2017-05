"La AFA tiene actitudes que demuestran que no ha cambiado mucho" Jueves, 04 de mayo de 2017 El técnico de River destacó que el club cederá a Exequiel Palacios al seleccionado Sub 20 y se refirió a la polémica planteada a partir de quienes no lo hacen. “Esta nueva AFA debería dar una solución para que todos estemos en igualdad”, lanzó



Marcelo Gallardo apuntó hoy contra la AFA al considerar que los nuevos dirigentes no han sido claros con los clubes respecto de la decisión de respetar o no las convocatorias de los seleccionados para la disputa del Mundial Sub 20 a disputarse en Corea del Sur del 20 de mayo al 11 de junio.



La polémica se instaló a partir de la decisión de Independiente, club que preside Hugo Moyano, a su vez vicepresidente segundo de la AFA, de no ceder a Ezequiel Barco pese al llamado de Claudio Úbeda, mientras que Boca aún no definió si acatará el llamado de Uruguay a Rodrigo Bentancur.



En este sentido Gallardo se mostró molesto con la inacción de la AFA ante esta situación en la que River también tomó parte y decisión al decidir ceder a Exequiel Palacios al seleccionado argentino.







"Palacios nos viene aportando soluciones y sería muy bueno tenerlo ante la ausencia de Nacho (Fernández), y sin embargo nosotros, como River institución, decidimos cederlo porque creemos que la Selección Argentina merece respeto para que nuestros juveniles, que están en proceso de desarrollo y crecimiento, tiene que ir para que puedan asumir con orgullo la representatividad que tiene River en la Selección", apuntó el DT.





"A mí me llena de orgullo pero después veo actitudes de no cederlos y ahí es donde me pregunto… Esta nueva AFA debería tener algún tipo de solución para que todos estemos en igualdad de condiciones y no que se genere una competencia o desventaja por ceder o no ceder. Tenemos que terminar de una vez por todas con esto de sacar ventaja por algún lado. Da la impresión de que seguimos teniendo actitudes en las cuales demostramos que no cambiamos mucho", lanzó.





Entre sus consideraciones, el Muñeco agregó sin eufemismos: "La AFA podría hacer algo porque está bien que cada uno atienda su juego porque los clubes son la entidad que desarrolla al futbolista y está claro que si lo necesitás está dentro de tu derecho cederlo o no, pero para eso tiene que haber una decisión o una autoridad, que en este caso es la AFA, que sea igualitaria para todos, pero parece que no pasa nada…"





Por último, se refirió al rol de los jugadores ante este conflicto: "Ellos no tiene por qué tomar parte. Son futbolistas que quieren jugar en sus clubes porque así lo sienten y así lo representan, pero también en la Selección porque para cualquier futbolista es un orgullo vestir la camiseta de la selección argentina en cualquier proceso".