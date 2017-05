La bandera que colgó Simeone en el entrenamiento

Jueves, 04 de mayo de 2017

El entrenador argentino busca encender el fuego sagrado de sus jugadores con una frase motivacional





Está claro que para remontar la serie por las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid, el equipo dirigido por Diego Simeone necesitará más fútbol que ímpetu, aunque lo cierto es que el factor motivacional no puede faltar. Y menos siendo el Cholo el entrenador.



El DT argentino ya había bajado una línea después del 3-0 en contra adentro del vestuario visitante del Santiago Bernabéu: "El que no quiera jugar la revancha, que lo diga". Así de contundente fue, como para dejarle en claro al plantel que la historia no está definida y no existen imposibles dentro del fútbol. Y en la última práctica, sorprendió con otro mensaje.



"A morir. Los míos mueren", rezó una bandera colgada en el tejido de atrás de uno de los arcos de la cancha donde se movieron los futbolistas colchoneros, dentro de la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino. Es una frase que tiene historia y es justamente propia del estratega que metió en tres de las últimas cuatro semifinales de Champions al Atlético.







Durante una entrevista que le hicieron en 2015, el Cholo declaró: "Sé que mis jugadores las juegan bien, porque es a morir, y a morir los míos mueren, no le temen a la muerte. Sabemos que somos peores a otros equipos por jugadores, sabemos lo que somos, es nuestra virtud, el día que pensemos que somos mejores, nos meten cuatro".



Ubicado en el tercer lugar de la liga española, el Aleti recibirá el sábado al Eibar, en busca de sellar su clasificación a la próxima Liga de Campeones. Es posible que Simeone guarde figuras pensando en la revancha ante el Real, el miércoles que viene en el Vicente Calderón.