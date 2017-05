Ezequiel Garay confirmó el embarazo de su mujer

Jueves, 04 de mayo de 2017

Pasaron por infinidad de tratamientos, dolor y frustraciones, hasta que -hace poco más de un año- llegó Shaila, mediante un vientre subrogado.



Cinco días atrás, estaban viviendo el duelo por la muerte de un amigo muy especial, involucrado en su camino por ser padres, cuando un test de embarazo les dio positivo: “¡Soy el hombre más feliz del mundo, mi espectacular mujer está embarazada!”



"Siempre soñé e imaginé este día. ¡Soy el hombre más feliz del mundo! Hoy puedo decir que después de tanto luchar, se acabó el sufrimiento", prologó el futbolista argentino Ezequiel Garay y anunció luego la noticia que tanto había deseado dar: "¡¡¡Mi espectacular mujer está embarazada!!!".





El anuncio del embarazo de Tamara Gorro trasciende las páginas rosas de los medios y tanto la modelo como el futbolista lo consideran un milagro que atribuyen a un entrañable amigo de la pareja llamado Antonio, recientemente fallecido. De allí el cierre del mensaje de Garay en Twitter: "Gracias amigo mío por enviarnos este gran regalo de la vida".





Ezequiel y Tamara se casaron en junio de 2012. Dos meses antes habían intentado convertirse en padres, deseo que con el tiempo se convirtió en tormento ante la imposibilidad de lograrlo naturalmente, primero, y de las constantes frustraciones que atravesaron en los distintos tratamientos a los que se sometieron: fueron 18 en total antes de la llegada de Shaila, la primera hija, mediante un vientre subrogado.



"Un día vi llorar muchísimo a Ezequiel. Estaba en Portugal, sin trabajar y él tenía que aguantar mi carácter y encima no le doy un hijo. Estaba hundida, muy mal, con psicólogos. Yo delante mi familia sólo he llorado una vez, detrás mucho, es doloroso", contó la modelo en mayo de 2015 sobre los padecimientos de la pareja.



"Al principio queríamos adoptar, porque lo iba a amar igual que a uno biológico, pero el tema burocrático y el trabajo de mi marido no era posible… otra opción se nos caía", relató y finalmente contó que decidieron alquilar un vientre en los Estados Unidos, método tras el cual llegó Shaila.





Al poco tiempo, quisieron intentarlo de nuevo. Los problemas de salud persistían y entonces Tamara Gorro quiso volver a Los Ángeles para, nuevamente, subrogar un vientre. Y hace tres semanas anunció que viajaría en busca de su segundo hijo. Pero, en ese momento la pareja recibió un duro golpe: Antonio, un íntimo amigo y marido de la mujer que gestó a Shaila, había fallecido. Tamara y Ezequiel se angustiaron mucho ante la muerte de esta persona tan especial en sus vidas.







Finalmente, un milagro



Fue la propia Tamara quien mediante Instagram confirmó la noticia más deseada y largamente esperada. "Me sentía preparada, tenía ganas y de nuevo recuperé la ilusión. Me lancé al intento. Un año de preparación, quirófanos, mentiras, medicamentos, pruebas… todo daba igual, tenía un objetivo. Dos test negativos de mi gestante me empujaron para intentar quedarme embarazada. Ahora sí que creo en los ángeles. Él ha hecho que lo imposible se haga realidad. Me mandó fuerzas para acabar lo que fui a empezar, lo que desde el primer momento me animó a hacer y hasta tres días antes de su fallecimiento lo vivía con tanta emoción. Hoy termina una constancia, una lucha, un propósito…

SÍ… ¡ESTOY EMBARAZADA! En ocho meses daré vida a una preciosidad que deseo con todas mis fuerzas que sea niño y lleve el nombre de mi ángel: Antonio. Este es el motivo de mi viaje a Los Ángeles. Hasta hoy no tenía los resultados y quería cumplir mi palabra: que sean los primeros en saberlo. No he querido esperar tres meses porque creo que se merecen saber día a día mi estado. Así quiero que sea. Gracias por la paciencia, gracias por cada mensaje, simplemente GRACIAS POR ESTAR".