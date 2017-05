"Con nosotros dirigiendo, la Selección ya estaría clasificada" Jueves, 04 de mayo de 2017 El “Pelado” recordó el momento en que presentó su proyecto a la AFA para asumir en Argentina, previo a la elección de Edgardo Bauza. “Sería un drama no clasificar al Mundial”, advirtió



Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, afirmó que el entrenador que sucederá a Edgardo Bauza será Jorge Sampaoli, el actual DT del Sevilla de España.



Ramón Díaz fue uno de los que estuvo en carpeta, y continuó hasta esta confirmación del Chiqui, para asumir en Argentina. Finalmente, la Junta Interventora presidida por Armando Pérez se decidió por Edgardo Bauza.



Esa espina aún sigue molestando en el Pelado, quien pese al gran presente que atraviesa como campeón con el Al Hilal de la Supeliga de Arabia Saudita, disparó: "La selección argentina ya estaría clasificada si la hubiéramos agarrado nosotros".





Era el momento ideal porque contábamos con toda la experiencia

Fiel a su estilo, Ramón Díaz lamentó no haber asumido en Argentina porque "armamos el proyecto con mucha dedicación y conocimiento", y contó por qué pensó que era su momento: "Era el momento ideal porque contábamos con toda la experiencia en la Copa América. Para nosotros hubiera sido muy lindo porque conocemos muy bien a los jugadores, a los argentinos y entendemos qué es lo que quiere el público".



En diálogo con Como te va, por Radio Güemes, Ramón Díaz reconoció que "sería un drama no clasificar" al Mundial de Rusia 2018, sin embargo expresó que "Jorge Sampaoli es una persona muy capaz".



Con su undécimo título como entrenador, el que logró en Arabia Saudita es el primero en el exterior, el ex entrenador de River descartó por el momento regresar como DT al cuadro de Núñez.



"Hoy somos campeones nuevamente y tenemos la posibilidad de pelear cosas importantes acá. Nos gustaría volver a River, pero hoy estamos disfrutando y queremos quedarnos un par de años más", finalizó.