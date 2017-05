Falleció un hombre en uno de los centros de evacuados

Jueves, 04 de mayo de 2017

Un hombre de apellido Gómez, que se encontraba con su familia evacuada en la Escuela Normal de San Luis del Palmar, falleció al sufrir un pico de presión por la situación vivida.



Lo confirmó el Intendente de la localidad Ricardo Valenzuela y desmintió otras muertes por la dramática situación, aunque reconoció que "es un drama hasta psicológico el volver a las casas después de esto"





El Intendente de San Luis del Palmar, Ricardo Valenzuela, confirmó la muerte de un hombre que estaba evacuado con su familia en la Escuela Normal de la localidad. Además, describió el drama que vive la gente que no puede volver a sus hogares.



"No sabemos de víctimas que se hayan ahogado, pero hay una persona de apellido Gómez que estaba en el centro de evacuados en la Escuela Normal que falleció: le dio un pico de presión al no poder aceptar ésta situación” puntualizó el Intendente



“Ayer llovieron 39 milímetros, que no es mucho pero afecta. El Riachuelo bajó pero no tanto, su cauce 'está haciendo plancha' porque hay mucha agua en el río Paraná. Las napas siguen con agua, la gente en los centros de evacuados, la humedad es impresionante”, describió.



“El agua no baja, y si bajara hay que hacer desinfección, fumigación, limpieza, para que la gente vuelva a sus casas. Hay gente que dejó sus cosas teniendo la esperanza de que le Riachuelo no suba pero subió mucho. Salir de tu casa y volver encontrando totalmente destruido el trabajo de muchos años, cuesta muchísimo volver a empezar. Hay un drama hasta psicológico”, manifestó.



“Estamos yendo a arroyo Pelón de la cuarta sección, llevamos mercaderías, que es lo que más necesitan, y contención, solidaridad, tratar de estar juntos”, precisó



Valenzuela se refirió a la aparición de inescrupulosos que buscan especular con el drama: “hay gente que viene y se aprovecha de la necesidad de la gente que está sufriendo, y les ofrece comprar su hacienda a precios irrisorios. Es una barbaridad"