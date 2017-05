Asaltaron a un fiscal y secuestraron a sus hijos

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy en la calle Avellaneda al 1000.



Los delincuentes se llevaron el vehículo y objetos de valor de Juan José González, quien participó en la causa por las muertes de Kostecki y Santillán. En tanto, los hijos fueron liberados minutos después en Lanús

4 de mayo de 2017



Un fiscal de Lomas de Zamora fue asaltado en la madrugada de hoy por tres ladrones que, durante su escape, se llevaron secuestrados a sus hijos y los liberaron minutos después en el centro de Lanús.



Según informó la agencia DyN, el hecho sucedió poco después de las 22, cuando los delincuentes irrumpieron en el domicilio, ubicado en la calle Avellaneda al 1000. Allí, redujeron al fiscal Juan José González, a su esposa, a una hija de 25 años y un hijo de 24.



En su escape, los ladrones se llevaron dinero, objetos de valor y el propio auto del fiscal. Pero, como si fuera poco, también tomaron como rehenes a sus hijos, a los que liberaron poco después también en la zona Sur del Gran Buenos Aires.





De acuerdo a informaciones policiales, los delincuentes aparecieron en la casa de González en dos vehículos: un Toyota Corolla gris y un Ford Escort color oscuro.



Una vez ingresados al domicilio, redujeron a los cuatro integrantes de la familia y comenzaron con la sustracción de los objetos de valor. En principio, en ningún momento hicieron referencias al trabajo habitual del magistrado. Por ende, los investigadores estiman que se trató de un caso típico de un robo en la provincia de Buenos Aires y no de una suerte de amenaza contra el fiscal.



De hecho, las autoridades policiales estiman que la decisión de tomar como rehenes a los dos hijos jóvenes de González fue para utilizarlos como "escudo humano", en caso de que algún integrante de la casa o un vecino haya llamado a la policía durante el robo.





El fiscal Juan José González construyó una prestigiosa carrera en el Gran Buenos Aires. Conocido y querido en el barrio, posiblemente el caso de mayor renombre en el que participó fue el de la causa en contra del ex comisario inspector de la Policía Bonaerense, Alfredo Fanchiotti, por la muerte de Maximiliano Kostecki y Darío Santillán.



El robo a Juan José González tomó un gran revuelo en la mañana de hoy al tratarse de el segundo ataque sufrido por un fiscal en las últimas 24 horas. Durante la tarde del miércoles, Fernando Cartasegna, fue agredido en su propio despacho en la ciudad de La Plata.



El titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, que investiga la conexión entre policías y abogados "carancho" para estafar a aseguradoras, fue víctima de golpes, de un intento de ahorcamiento y quedó maniatado, luego recibir la visita inesperada de un intruso. Hasta el momento, no se pudo dar con la identidad del agresor.