Banfield y Huracán pasaron de ronda Jueves, 04 de mayo de 2017 Los de Falcioni vencieron 1-0 a Chaco For Ever, mientras que el “Globo” superó en los penales a Defensores Unidos tras empatar 2-2 en tiempo regular



Banfield consiguió una ajustada victoria en su debut en la Copa Argentina, frente a Chaco For Ever, que milita en el Torneo Federal A. Si bien el conjunto comandado por Julio César Falcioni cumplió el objetivo de avanzar a los 16avos de final, su producción dejó un aspecto negativo por la escasa efectividad de sus intérpretes.





Recién a los 30 minutos del segundo tiempo Emanuel Cecchini marcó el único tanto del ajustado encuentro que se vivió en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. El Taladro avanzó a la siguiente instancia, donde se medirá con el vencedor del cruce que protagonizarán Atlético Rafaela y Almagro.









En el Estadio Antonio Romero de Formosa, que presentó serias dificultades por una inundación en las instalaciones a raíz de intensas tormentas, Huracán tuvo una parada brava ante Defensores Unidos de Zárate, de la Primera C. Igualó 2-2 en los 90 minutos por un doblete de Diego Mendoza para los de Parque Patricios y los gritos de Maximiliano Ortigoza y Javier Velázquez para los del ascenso, ambos para poner en ventaja a su equipo.



En los penales, los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal consiguieron la mentada ventaja: los jugadores de CADU fallaron tres disparos. Huracán ahora espera en la siguiente instancia por el ganador de la llave que protagonizarán Colón e Independiente Rivadavia de Mendoza.