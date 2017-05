La Copa Argentina tendrá una nueva sede

Jueves, 04 de mayo de 2017

El nuevo escenario albergará tres encuentros, correspondientes a los 32avos y 16avos de final





La Argentina tuvieron su estreno con la clasificación de Rosario Central ante Cañuelas en Santa Fe. Pero esta ronda que incluye a los equipos más grandes del país continuará adelante en las diferentes sedes en las que se llevan a cabo los compromisos.



Tras un acuerdo con los organizadores y la televisación, un nuevo escenario estará disponible para albergar encuentros de este tipo: Cutral Co. En el estadio Coloso del Ruca Quimey, con capacidad para 16.500 espectadores, se disputarán cotejos válidos a la corriente fase del certamen y también en la de 16avos de final.



Todavía no especificaron qué equipos se presentarán en la sede en Neuquén, pero barajan la chance de que Chacarita-Brown de Madryn o Argentinos Juniors-Instituto sirvan como puntapié inicial. De todas maneras, no descartaron la presencia de equipos de Primera en el futuro, aunque sí desecharon la posibilidad de que San Lorenzo y Cipolletti de Río Negro se lleve a cabo allí.





Esta cancha había tenido presencias de relevancia en 2010, cuando Diego Maradona era entrenador de la Selección. Fue en el estadio que pertenece al club Alianza en el que Argentina goleó 4-0 a Haití en un amistoso internacional (tantos de Facundo Bertoglio -2-, Martín Palermo y Sebastián Blanco).



Entre los cruces de los 32avos se destacan: River-Atlas, Boca-Gimnasia y Tiro de Salta, Independiente-Camioneros, Racing-Mitre de Santiago del Estero y el anteriormente mencionado San Lorenzo-Cipolletti.