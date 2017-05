Revocaron la falta de mérito de Pérez Corradi

Miércoles, 03 de mayo de 2017

Lo decidió la Sala I de la Cámara Federal. Y le ordenó a la jueza Servini que dicte un nuevo fallo en un plazo “prudencial”





La Cámara Federal revocó hoy la falta de mérito que le había dictado la jueza María Servini a Ibar Esteban Pérez Corradi en el caso del triple crimen de General Rodríguez. Y le ordenó que dicte un nuevo fallo en un plazo "prudencial", pudo saber Infobae en fuentes judiciales.



No es posible admitir como un acto jurisdiccionalmente válido la resolución en cuestión, en la medida en que lo que se decide presenta un claro divorcio de los elementos que dan sustento a la causa", dice el fallo firmado por los integrantes de la Sala I, Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. De esa manera, el tribunal declaró la nulidad de la falta de mérito por "falta de fundamentación".



Luego de indagarlo una docena de veces, a fines de diciembre, la jueza había dictado la falta de mérito, porque no tenía pruebas para procesarlo ni para sobreseerlo, aunque el empresario seguía bajo investigación. "El cuadro probatorio existente, no permite a esta Magistrada procesar o sobreseer al encausado, fundamentalmente en virtud de prueba pendiente de producción, en gran medida relacionada con las citas de la indagatoria", sostuvo Servini en ese momento.





El fallo fue apelado por el abogado de la viuda de Leopoldo Bina, Alejandro Sánchez Kalbermatten.



Ahora, el tribunal le ordena a Servini "extremar los esfuerzos para evaluar la prueba ya producida y dictar una nuevo pronunciamento dentro de un tiempo prudencial". En la jerga de tribunales, es un fuerte tirón de orejas.



Por el Triple Crimen ya fueron condenados Martín y Cristian Lanatta, Marcelo Javier Schillacci y Víctor Gabriel Schillacci. En esa misma sentencia, en 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mercedes ubicó a Pérez Corradi como presunto autor ideológico del crimen de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.





A fines de 2015, con el cambio de gobierno, la causa pasó al juzgado de Servini, que ya investigaba las responsabilidades políticas por el tráfico de efedrina. En sus largas declaraciones, Pérez Corradi llegó a decir que "competía" con agentes de la ex SIDE por el manejo del negocio. Ese mismo organismo controlaba las escuchas judiciales. No es un dato menor.



Hace tres semanas, Infobae reveló que la jueza también investiga si se borraron escuchas del 2008, tras la declaración de dos gendarmes que se encargaban de esa tarea en los meses posteriores al hecho. La denuncia fue tomada por los investigadores como "verosímil" porque ya se habían topado con una serie de "anomalías" en la lectura de las transcripciones.



En el juzgado de Servini ya trabajan para contrastar los audios originales (hay unas 500 horas de escuchas) con los denominados back up. Es una tarea ardua, que se suma a un expediente demasiado complejo.



Los vaivenes en la causa del Triple Crimen no alteran la situación de Pérez Corradi. El empresario seguirá detenido, bajo custodia de la Gendarmería, por la causa de la efedrina, donde ya fue procesado.