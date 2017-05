Salió el sábado a comprar cigarrillos y nunca volvió

Miércoles, 03 de mayo de 2017

Buscan a Alejandra Sánchez, una docente de 39 años que desapareció el sábado





Se llama Alejandra Sánchez, es una docente de artes plásticas de 39 años que vive con sus padres en Córdoba y que el sábado avisó que salía a comprar cigarrillos y nunca regresó a la vivienda. Sus familiares no creen que se haya ido por su cuenta.



"Estamos muy desorientados porque ella no tenía pareja, no tenía ninguna relación afectiva, vivía con mis padres", dejó saber Soledad Sánchez, hermana de Alejandra.



La mujer de 39 años dejó la vivienda familiar en calle Lavalleja y Argensola, en el barrio de Alta Córdoba, el sábado a las 18:30, cuando anunció que salía a comprar cigarrillos. Desde entonces sus allegados no tuvieron ningún tipo de noticia sobre su paradero.







Según relató su papá, Eduardo Sánchez, a la radio cordobesa Cadena 3, "no había motivos para que se fuera sin avisar", en tanto que admitió que a medida que pasa el tiempo "sin noticias, uno empieza a pensar cosas feas".



Al momento de su desaparición, Alejandra vestía jeans, zapatos y sweater color negro; es de estatura baja, 1,57 metros, y cabello a mitad de espalda en tono castaño claro.





"Ella salió el sábado a las seis y media de la tarde a comprar cigarrillos y no volvió. No llevó celular ni nada", amplió su hermana en diálogo con la radio cordobesa.



Asimismo, si bien apuntó que Alejandra es "profesora de artes plásticas", indicó que "en este momento estaba sin trabajo".



La búsqueda del paradero de Alejandra Sánchez es dirigida por el fiscal Raúl Garzón.