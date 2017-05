"El año de River en el ascenso fue el más intenso de mi vida" Miércoles, 03 de mayo de 2017 En vísperas de su partido despedida, el ex delantero de River habló de sus dos momentos más importantes en el club



Fernando Cavenaghi presentó -junto a Rodolfo D'Onofrio- su partido despedida, que tendrá lugar el 1° de julio en el Monumental. Allí, se refirió a su futuro después de colgar los botines, mencionó a algunos de los invitados a su fiesta y señaló los dos momentos más importantes como futbolista de la institución de Núñez.



El ex delantero regresó junto al Chori Domínguez al Millonario tras el descenso a la B Nacional y puso el hombro en el momento más crítico de la institución. Simbolizó un punto de inflexión para su carrera y también en el plano personal: "Fue un gran desahogo en un año intenso, el más intenso de mi vida".



Pero luego de eso aconteció uno de los instantes más dulces con la camiseta de la Banda: "Con la Copa Libertadores cumplí un sueño. Tengo fotos en momentos especiales como mi debut, el primer gol, un gol en la Bombonera… pero estas son las dos cosas que más me reflejan". El ascenso y la conquista de América, marcas a fuego para Cavenaghi.





En cuanto a su futuro, tiene pensado seguir ligado al fútbol y abrió varias puertas. Está en el primer año del curso de entrenador, pero lo usa como aprendizaje, ya que se ve muy joven para empezar una carrera ahora. "Puede ser que estudie algo referido a lo dirigencial, como manager deportivo. O quién dice sea colega de ustedes", les dijo a los periodistas presentes. "En lo que haga, quiero estar bien preparado", concluyó.





LA PALABRA DE RODOLFO D'ONOFRIO

"Lo hablamos con Fernando, con Enzo (Francescoli) y otros directivos. Si es por nosotros, no se tiene que ir nunca de River. Lo de dejar de ser jugador es una decisión de vida de él. Para su despedida se tiene que preparar de tal manera que los hinchas lo vean y pidan que no se vaya, que siga. Podría incorporarse en el campo de manager y la organización de la secretaría técnica. Si quiere ser técnico, se puede ir formando. Y para el periodismo tiene capacidad".