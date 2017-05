Asesinaron a un docente para robarle la moto

Miércoles, 03 de mayo de 2017

La víctima fue sorprendida cuando llegaba a su casa. Era profesor de Historia e Inglés. “Lo mataron como a un perro”, dijo el papá





La inseguridad en la conurbano bonaerense no da tregua y otra vez se cobró una vida. En esta oportunidad, un docente fue asesinado de un balazo en un intento por robarle la moto que se había comprado la semana pasada, en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza.



Todo ocurrió anoche, alrededor de las 23:30, en la calle Encina al 2400, entre Piedra Buena y Zapata, donde al menos tres "motochorros" sorprendieron a Maximiliano Gabriel Taranto en la puerta de su casa. La víctima, un profesor de Historia e Inglés de 28 años que llegaba de estudiar en la facultad, fue herido de un balazo en la zona del ojo cuando se bajó de su moto.



"Conociéndolo, estoy seguro de que se resistió. A él le gustaban las cosas justas y no iba a dejar que se llevaran lo que se ganó con tanto esfuerzo", dijo Cristian, el hermano de Maximiliano, al referirse a la moto que compró hace pocos días. El docente fue auxiliado por Marcelo, su padre, pero murió cuando era trasladado al Hospital Teresa Germani, ubicado en la avenida Luro al 6500, de Laferrere. "Lo mataron como a un perro", lamentó el papá entre lágrimas.





La policía analizaba esta mañana las cámaras de seguridad en

busca de alguna pista que le permita identificar a los ladrones,

que serían dos jóvenes de entre 20 y 25 años, que escaparon sin

concretar el robo. Tomó intervención la Comisaría Distrital Este Primera de Laferrere, donde se instruyeron actuaciones por "homicidio

en tentativa de robo".



"Nos dijeron que son del barrio San Alberto. Tienen tatuajes pero no sabemos mucho más", agregó el hermano del docente. "No le dieron tiempo de nada. No se llevaron la billetera, ni el bolso y ni siquiera la moto", agregó Cristian, quien contó que Maximiliano estaba en pareja con otra docente de Historia hace muchos años y no tenía hijos.