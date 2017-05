Naiara Awada contó que tuvo una relación con Chano Miércoles, 03 de mayo de 2017 La futura participante del “Bailando” contó los detalles sobre su breve relación con el músico. “Él no es el problema, sino su entorno”, dijo, sobre los problemas del artista con las drogas



Fiel a su estilo, Naiara Awada no esquivó ninguna de las preguntas que le hicieron en el piso de Intrusos y confesó que salió "uno o dos meses" con Chano Moreno Charpentier. La sobrina de Mauricio Macri dijo que ella lo aprecia pero el sentimiento no es recíproco.







"No fue mi novio pero salí un tiempo. Me odia fuerte porque una vez hicimos una parodia en Much Music del reality que hizo con Pampita y se enojó, me llamó. Yo lo re quiero, es re buen pibe y está bien ahora", dijo la futura participante del Bailando. Asimismo, al ser consultada sobre si se subió a su auto, bromeó: "Ni en pedo, no estoy tan loca".



Awada aseguró que "no estuvo bueno" el tiempo que compartió con el cantante debido a la gente que lo rodea: "Él no es el problema, sino todo su entorno. Me daba miedo por mí también. Tomo alcohol, salgo de noche y las drogas por suerte no me gustan, pero probé la mayoría y me da miedo tanta exposición de golpe, no fue paulatina".





En ese sentido, explicó: "Le dan de todo. El pibe va a un boliche y tiene a su servicio cualquier cantidad de cocaína, alcohol. Es difícil para él decir que no. Tiene un problema, por supuesto, y me hago cargo de que había algo que me atraía de cuidarlo. Me llamaba a las cinco de la mañana para que lo cuide, no estaba bueno para mí".



"Fue un mes o dos meses como mucho. Lo re quiero y sabe que cuenta conmigo siempre. Pero es duro", concluyó.