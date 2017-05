Una joven fue atacada por su ex novio a mordiscones Miércoles, 03 de mayo de 2017 Ocurrió en un boliche de Florencio Varela durante el último fin de semana. “No es una persona, es un monstruo”, afirmó la víctima



Una joven de 21 años sufrió graves heridas en el rostro al ser atacada a mordiscos por su ex novio. El hecho ocurrió durante el fin de semana largo en un boliche de la localidad bonaerense de Florencio Varela.



Por la agresión, que motivó el desprendimiento de parte del mentón de la víctima, el agresor fue detenido e imputado por lesiones leves, motivo por el que podría recuperar su libertad en los próximos días.



La joven, llamada María, dijo que había terminado una relación de cinco años con el agresor, por las repetidas escenas de violencia de género que protagonizada, acompañadas de amenazas e insultos.





"Me crucé con mi ex, me sacó afuera del baile, me empezó a insultar y como no le daba bola y quería irme, me mordió", explicó la joven en diálogo con el portal local El Radar del Sur. El violento hecho tuvo lugar en la puerta el boliche D-One.



La joven recordó que la agresión se produjo delante del personal de seguridad del boliche y policías, que recién intervinieron cuando notaron que emanaba sangre de su rostro. De inmediato el joven fue detenido y ella fue llevada al Hospital de Cruce, donde recibió varios puntos de sutura en el mentón.



Tras ser dada de alta del hospital, se dirigió a la comisaría tercera de Florencio Varela, donde radicó la denuncia por la agresión y le informaron que su ex novio permanecía detenido.



"Me desfiguró. No entiendo por qué llegó a esto", expresó la joven, mientras que aseguró que no fue la primera vez que recibió amenazas de su ex. "Siempre me decía que si me veía con alguien, me iba a pegar o a romper la boca. Nunca me imaginé que me iba a hacer esto", señaló.



La joven aseguró que no estaba con ningún otro hombre en el momento en que la encontró su ex novio, por lo que deja de lado la hipótesis de que la agresión se haya generado por celos. "No es una persona, es un monstruo", afirmó.