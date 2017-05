Habló Erica Romero: "No pensé que iba a ser para tanto" Miércoles, 03 de mayo de 2017 La mujer fue encontrada en la ciudad de Mar del Plata. Estaba en una casa que pertenece al hombre con quien se la había visto en un video



Erica Melisa Romero, la joven que fue intensamente buscada durante cinco días, fue localizada este martes en Mar del Plata y trasladada a la comisaría 3° para que declare ante el fiscal Leandro Arévalo.



La mujer de 32 años apareció esta tarde en una casa en la calle Aguado 1655, que pertenece al hombre que apareció junto a ella en un video que circuló en las últimas horas. Esas imágenes fueron registradas el sábado a la noche y muestran a la mujer caminando por la esquina de Moreno y Corrientes en la ciudad balnearia. Hasta el momento no se conoció la identidad del hombre.







"No pensé que iba a ser para tanto. Me siento bien, me fui voluntariamente", dijo Romero en su declaración al fiscal Árevalo, según publicó el portal 0223. "Estoy bien, gracias a todos por preocuparse", manifestó la joven antes de ingresar a la dependencia policial, de acuerdo con La Capital.





Entre el domingo y el lunes una serie de mensajes privados y públicos agregaron incertidumbre a la búsqueda de la mujer, ya que por un lado le aseguró a familiares y amigos que iba a volver a su casa este martes, y por otro escribió que se encontraba de viaje y en buen estado.



Erica Romero había sido vista por última vez el jueves por la noche, y desde el viernes familiares y amigos comenzaron con la búsqueda de la mujer, madre de un chico de 4 años y de una beba de 1 año.



"Cuando llegué a las 10 de la noche me encontré con que los nenes estaban solos. No me respondió el teléfono. Tuve un mensaje diciéndome que estaba en casa a las cinco de la tarde, pero cuando llegué no la vi más", había dicho Patricia, la madre de Erica, el último domingo.