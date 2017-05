Tassano presentó un plan hídrico que propone solución definitiva a las inundaciones de Capital

Martes, 02 de mayo de 2017

“Vamos a transformar la Capital en una ciudad nuevamente habitable”, aseguró el candidato a intendente Eduardo Tassano este martes tras presentar un plan hídrico diseñado para evitar los anegamientos urbanos en Corrientes, inclusive durante las lluvias extraordinarias.



Fue en un acto realizado en el Hotel de Turismo en el que ECO+Cambiemos dio a conocer la propuesta, sentenciando que la las gestiones de Fabián Ríos y Carlos Espínola agravaron la situación al pavimentar sin desagües.



Este martes a la mañana ECO+Cambiemos realizó el acto de presentación del Plan Hídrico Ciudad de Corrientes, elaborado por el equipo técnico de la fórmula Eduardo Tassano – Emilio Lanari. Los candidatos a intendente y vice estuvieron así en el salón Iberá del Hotel de Turismo acompañados por integrantes de las listas de concejales que apoyan esta dupla que busca conducir el municipio capitalino en las elecciones del próximo 4 de junio.



El plan fue elaborado por un equipo de ingenieros hidráulicos, pero antes de presentarse el mismo, los concejales Lanari y Hugo Calvano se expresaron sobre la responsabilidad de la actual gestión municipal de Ríos y de su antecesor Espínola. “Estamos ante un problema que era previsible, el año pasado desde el bloque de Encuentro por Corrientes (ECO) presentamos en el Consejo Deliberante un plan hídrico para Corrientes en base a un plan maestro para el Nordeste, el cual fue elaborado por prestigiosos ingenieros “, señaló Lanari ante el auditorio compuesto por periodistas, representantes de instituciones intermedias y diversas autoridades provinciales y nacionales.



El concejal y candidato a viceintendente afirmó luego que “en Resistencia observaron este trabajo, por el cual hace tiempo vienen aplicando un plan de contingencia con diversas obras hídricas, pero en Corrientes, a pesar de esta presentación que hicimos hace un año los concejales de ECO, inclusive con presencia del Ejecutivo municipal y declarado de interés por unanimidad, no tuvo luego una respuesta en concreto”.



Ciudad impermeabilizada



“¿Cuál fue la respuesta del Intendente (Ríos) que estuvo sentado en primera fila ese día en el Concejo Deliberante?”, preguntó retóricamente Calvano, para luego responder enfáticamente: “Sacar un comunicado el día después con las obras que supuestamente hizo, pero que si en realidad las hubiera hecho, la ciudad no se inundaría”.



El edil, que encabeza la lista de ECO+Cambiemos para este 4 de junio, sostuvo que “esta situación se debe a que no se hizo mantenimiento en los desagües existentes, no se hicieron nuevas obras hídricas y el pavimento que se hizo en esta y la anterior gestión municipal, estuvo mal hecho sin su correspondiente desagüe, impermeabilizando así la superficie y generando inundaciones donde antes el agua escurría sin mayores problemas”.



“Este fenómeno que debería ser prevenible, previsible y evitable se convirtió hoy en una calamidad para todos los correntinos”, fustigó Lanari al referirse a la irresponsabilidad señalada por Calvano.



Tras este diagnóstico alertado oportunamente, pero desoído por Ríos que ahora busca su reelección como intendente, Tassano explicó los principales puntos del plan hídrico que diseñaron ingenieros que trabajan en su equipo técnico.



Plan hídrico



“Hace más de cinco meses venimos manteniendo reuniones con ingenieros, arquitectos y personal técnico y llegamos a la conclusión de que hay muchas cosas que puede hacerse para prevenir estas inundaciones que tanto estamos sufriendo los capitalinos”, afirmó el aspirante a jefe comunal al iniciar su alocución en la presentación.



Así fue que luego mencionó al ingeniero hidráulico Luis Tassano y al arquitecto Abel Ambrosetti como los principales referentes del equipo que elaboró este plan. Seguidamente consideró que “la ciudad de Corrientes se encuentra entre 5 y 12 metros por encima del nivel del río, de acuerdo al lugar en el que nos situemos” y señaló que “sobre esta base se elaboró un mapa de ductos nuevos que siguen el principio de mayor pendiente y menor distancia”.



Agregó que “en el diseño de este mapa también se tuvo en cuenta la premisa de romper la menor cantidad posible de pavimento” y así el candidato a intendente pasó a explicar cada uno de los 22 nuevos ductos que contempla este plan hídrico, totalizando una extensión de 47 kilómetros de nuevos desagües en la Capital que “solucionan las inundaciones, hasta de las lluvias extraordinarias, escurriendo a lo largo y ancho de 5.460 hectáreas”. Y aclaró que “solamente 3,5 kilómetros de este plan están trazados sobre superficie pavimentada, por lo cual la necesidad de romper es mínima”.



De acuerdo a lo presentado en la ocasión, estos 22 ductos de distintas longitudes y secciones se situarían en zonas de las siguientes calles y avenidas: Alta Gracia (2.494 metros), Paysandú (3.682 metros), Gaboto (1.043 metros), Rafaela (420 metros), Vías ferrocarril (3.952 metros), Buenos Aires (443 metros), Villanueva (488 metros), Reconquista (3.279 metros), Los Tilos (2.143 metros), Navarrete (3.650 metros), Ruta 12 (3.554 metros), barrio Cremonte (3.205 metros), Medio (2.328 metros), Ruta 99 (1.822 metros), Santa Ana (7.890 metros), barrio 17 de Agosto - Verona (471 metros), barrio San Roque este (2.005 metros), barrio Pirayuí (2.516), RN 12 – barrio Ponce (por cuenta de DVN), RN 12 – barrio 17 de Agosto (por cuenta de DNV) y barrio Ponce (2.516 metros).



Obra prioritaria



“Nuestra energía prioritaria estará enfocada desde el principio en resolver este problema que paraliza la ciudad”, declaró el aspirante a jefe comunal tras explicar el plan hídrico. Consultado sobre los plazos, Tassano dijo que “eso dependerá de la financiación que de conseguirse de una sola vez para los 22 ductos podrá ser entre dos y tres años, pero sino, podemos hacerlo por zona”.



Agregó que “lo que queremos demostrar es que estamos decididos a resolver este problema, que tenemos un plan, que tenemos equipo para llevarlo a cabo y que tenemos apoyo para conseguir fondos”. Y agregó que “recientemente tuvimos reuniones en Buenos Aires y para este plan podremos contar con recursos nacionales y acceso a créditos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”.



“Si tenemos el agua hasta las rodillas cada vez que llueve es porque alguien no hizo bien su trabajo y eso es lo que queremos cambiar”, sostuvo Tassano. Y afirmó que “Municipio, Provincia y Nación podemos empezar trabajar juntos, el plan ya lo tenemos y este 4 de junio es la oportunidad de comenzar otra histórica”. Así fue que el candidato de ECO+Cambiemos afirmó que “vamos a transformar la Capital en una ciudad nuevamente habitable, solucionando definitivamente los problemas de inundaciones