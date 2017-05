Detuvieron al hermano del principal sospechoso

Martes, 02 de mayo de 2017

Hernan Badaraco es el octavo detenido por el crimen de la joven de 22 años





Efectivos policiales detuvieron a Hernán Badaracco, hermano de Darío Badaracco, el principal sospechoso del asesinato de Araceli Fulles.



A través de un operativo encubierto en inmediaciones del domicilio de Badaracco, en la calle Ada Enflein Nº 480 de José León Suárez, se procedió a la detención del sospechoso, que se convierte en el octavo detenido en la causa por el asesinato de Araceli.



En la tarde de ayer, familiares de la joven, junto a amigos, allegados y vecinos, realizaron una marcha de silencio por las calles de San Martín, vistiendo ropa oscura y llevando velas blancas encendidas.









En ese marco, Mónica Ferreyra, madre de Araceli, expresó en diálogo con la prensa y en medio de lágrimas: "Tener que reconocerla por un tatuaje es lo peor que me pudo haber pasado en mi vida".



"Queremos pedir que se haga justicia por Araceli y que vayan presos todos los culpables. Tenemos bronca y le deseamos lo peor a esta gente. Queremos reclusión perpetua, no prisión; que estén presos y que no salgan más", dijo por su parte Oscar, tío de la joven, quien además anticipó que habrá más marchas.





"Hubo fallas durante todo el procedimiento de investigación", agregó, al tiempo que advirtió: "Hay un Estado ausente, no se puede vivir así. No hay que caminar más de 500 metros en San Martín para conseguir droga".