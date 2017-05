Horóscopo para hoy 2 de mayo del 2017 Martes, 02 de mayo de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES



Relájese antes de actuar. No permita que las complejidades cotidianas lo perturben emocional y psíquicamente.



Amor: En este día, podría sentirse incapaz para comprender los deseos y necesidades de su pareja. Trate de escucharla.

Riqueza: Sea más aut+entico en el ámbito laboral. Trate de no manipular y evite ser manipulado.

Bienestar: Incorpore alimentos frescos y naturales a su dieta. Comience a invertir en su salud.



TAURO



Necesitará escuchar con atención y aprender de los demás, ya que podrán mostrarle alguna verdad que usted no ve con facilidad.



Amor: Esté atento ya que podría mostrarse más mental que sentimental en su relación amorosa.

Riqueza: Sería conveniente que se maneje con mesura. No realice cambios laborales abruptos.

Bienestar: Tendrá la oportunidad para concretar un soñado viaje al exterior. No la desaproveche.



GÉMINIS



Intente buscar en su interior la causa de los problemas. Deje de culpar al destino de sus propios errores y encuentre una solución.



Amor: Hoy, su alma gemela lo convertirá en el centro de sus atenciones y logrará que olvide viejas disputas.

Riqueza: No deje de arriesgar por temor, de lo contrario, no podrá consolidar y generar nuevos ingresos.

Bienestar: Momento de abandonar la rutina diaria, dispóngase a hacer un viaje corto y a disfrutar.



CÁNCER



Tome distancia y analice cuál es el foco de la situación antes de decidir. En esta jornada los conflictos familiares podrían incomodarlo.



Amor: Hoy, su familia será el marco de contención que necesitará para sentirse tranquilo y acompañado.

Riqueza: Tendrá muy buenas noticias en su trabajo o profesión; le permitirán trazar sus nuevos objetivos.

Bienestar: Evite abrumarse con su trabajo, destínese algunas horas de ocio en alguna actividad de su agrado.



LEO



Intente no apresurarse y triunfará en este día. Esa situación que lo preocupa hace días se resolverá con flexibilidad y paciencia.



Amor: Vincúlese con los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones.

Riqueza: Arriesgue sin dudar. La Luna en su propio signo protegerá las inversiones financieras.

Bienestar: Esas preocupaciones innecesarias podrían sumarle tensión, se reflejará en insomnio y malestar general.



VIRGO



Entienda que parte de los logros futuros dependerán de su creatividad. Dispóngase a resolver sobre la marcha situaciones nuevas.



Amor: Si lo invitan a salir, no se oponga a la cautivante propuesta de ese alguien que hace tiempo le quita el sueño.

Riqueza: Oiga a su familia. Tendrá que tomar una decisión fundamental con las finanzas.

Bienestar: Relájese ya que las cosas fluirán sin trabas. Encontrará una agradable sensación de paz interior.



LIBRA



No es una jornada para comprometerse con nada, ya que mucho es lo que tiene para evaluar antes de dar una respuesta.



Amor: Etapa óptima para revisar sus bloqueos personales y abrirse al amor pleno.

Riqueza: Momento justo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que considere necesarios.

Bienestar: Sería óptimo que controle sus impulsos, ya que podría irritarse más de lo necesario.



ESCORPIO



Deje que su imaginación y fantasía se entremezclen para que pueda darle un toque de aventura a la jornada que transitará.



Amor: El vínculo amoroso pasará por un momento muy intenso y profundo. Piense en comprometerse.

Riqueza: Momento para elaborar una buena estrategia, ya que tendrá que adaptarse a situaciones extremas.

Bienestar: Sepa que esforzarse más de la cuenta lo perjudicará. Comience a relajarse y distenderse de las obligaciones.



SAGITARIO



Logrará conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa poco satisfactoria de su vida. Aplique su actitud emprendedora.



Amor: No permita que la timidez sea un obstáculo. Conquiste el corazón de quien le quita el sueño.

Riqueza: Aproveche ya que esas oportunidades que estaban en juego comienzan a concretarse en el ámbito laboral.

Bienestar: Encuentre refugio en la lectura. No permita que pensamientos contradictorios torturen su mente.



CAPRICORNIO



Bríndese el tiempo necesario para elaborar las ideas y luego actuar. Será un buen día para ordenar sus cosas y pensamientos.



Amor: Saque a relucir su seducción escondida, le permitirá agregar nuevos condimentos a la relación de pareja.

Riqueza: Fíese en su intuición y actúe. Tendrá éxitos en todo los proyectos que se proponga.

Bienestar: Eluda hacerse cargo de tantas responsabilidades, de lo contrario, su agobio resultará irreversible.



ACUARIO



Procure no dejarse ganar por la impaciencia durante la jornada. Reflexionar lo ayudará a dominar las emociones e impulsos.



Amor: Sepa que su actitud brusca o demasiado directa podría herir a su enamorado. Revea la situación.

Riqueza: Esté atento a las nuevas oportunidades. Su percepción refinada le permitirá captar la atención de sus superiores.

Bienestar: Aumentará su interés por aprender otro idioma. Anótese en ese curso.



PISCIS



Probablemente tendrá que agudizar el ingenio para poder sortear los obstáculos que le podrían ir surgiendo en la jornada.



Amor: Será una etapa para revisar y reparar cuestiones que surgieron en su vínculo amoroso.

Riqueza: Continúe con los mismos planes en el ámbito laboral, ya que se avecinan interesantes cambios.

Bienestar: Se sentirá sumergido en una densa oscuridad. Busque ayuda espiritual o psicológica.