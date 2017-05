Maduro oficializó el llamado a una Asamblea sin voto popular Martes, 02 de mayo de 2017 El mandatario enumeró los objetivos de la medida y dijo que busca “nuevas formas de democracia participativa y protagónica”, aunque no dio detalles.

La oposición calificó la decisión del régimen de “golpe de Estado” y anunció que continuará las protestas



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un proceso para reformar la Constitución, por parte de asambleístas que serán elegidos por sectores y no con voto universal, lo que la oposición denunció como un "golpe de Estado".



Junto con sus ministros y el alto mando militar en el palacio de Miraflores, Maduro firmó la noche del lunes el decreto que según dijo activa la convocatoria de una "Asamblea Nacional Constituyente popular, ciudadana y revolucionaria".



"Entrego mi poder al constituyente originario, al soberano, el pueblo", dijo el mandatario, antes de firmar la medida que supone llamar a una votación para elegir a los redactores de la nueva carta magna.



"Si para algo es el poder de un presidente revolucionario es para activar la soberanía absoluta del único dueño de este país, a través del voto popular, directo y secreto (…) para la postulación y elección de una Asamblea Nacional Constituyente que tome el poder político de la patria", agregó en un acto televisado junto con sus ministros y el alto mando militar.



Maduro durante la firma del decreto en el Palacio de Miraflores (Reuters)

Al enumerar los objetivos, mencionó el establecimiento de "nuevas formas de democracia participativa y protagónica, de la democracia directa", aunque no dio detalles.



"Lo que está proponiendo Maduro en su desesperación es que Venezuela más nunca logre votar en unas elecciones directas, libres y democráticas", manifestó Julio Borges, presidente del Parlamento, único de los poderes que controla la oposición.





Maduro, elegido hasta enero de 2019, hizo el anuncio durante un mitin en el centro de Caracas con motivo del Día del Trabajador, mientras se cumplía una nueva jornada de las protestas opositoras que iniciaron hace un mes para exigir su salida del poder.



Enfatizó que se trata de una "Constituyente ciudadana, no de partidos políticos", para lograr la paz que necesita el país" y "derrotar el golpe fascista".





También, para consagrar un modelo económico que supere el rentismo petrolero, elevar a rango constitucional los programas sociales y reforzar la lucha contra el terrorismo.



Para redactar los cambios, el gobernante precisó que serán electos unos 500 representantes, la mitad por sectores sociales como obreros y campesinos, y la otra por municipios.



Tras manifestar su rechazo, la oposición realizó un fuerte cacerolazo en varios sectores de Caracas, llamó a "trancar las calles" a primera hora del martes y anunció una "mega" protesta para el miércoles.



Las marchas de este lunes, que pretendían llegar al centro de la capital, fueron dispersadas con lluvias de gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad.



La Constitución de Chávez



La Constitución vigente, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), fue redactada por 131 constituyentes electos por voto directo, universal y secreto, y luego aprobada en referendo.



"El chavismo convoca la única elección que puede ganar (…) manipulando bases comiciales y sistema de elección", opinó Eugenio Martínez, experto en elecciones.



"Frente al fraude constitucional que anunció el dictador. ¡Pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!", llamó el líder opositor Henrique Capriles.