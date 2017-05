Vecinos acusan a Ríos de inaugurar obras que perjudican el lugar

Martes, 02 de mayo de 2017

El intendente encabezará hoy un acto en el paseo del barrio capitalino, sin cumplir con lo prometido a los concejales de ECO.





Después de meses de intensos trabajos de los operarios municipales, el intendente Fabián Ríos y la viceintendenta Any Pereyra entregarán a la comunidad correntina las nuevas obras de remodelación y puesta en valor de la recuperada plaza La Cruz.

El acto se realizará este 2 de mayo desde las 18, en víspera a celebrarse un nuevo aniversario del Milagro de la Cruz, informaron oficialmente desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC).

De esta manera, los vecinos de la plaza denuncian que se evidencia el accionar inconsulto y autoritario llevado a cabo por el intendente Fabián Ríos, de Haciendo Corrientes, dado que se talaron masivamente árboles históricos del lugar, violando ordenanzas municipales y desoyendo el constante, recurrente y contundente reclamo de los vecinos del barrio, como así también de concejales del interbloque opositor Encuentro por Corrientes (ECO)-Cambiemos. Promesas incumplidas, palabra empeñada en vano, mentiras tras mentiras, circunscriben la forma mediante la que actuó el DEM en el marco de las remodelaciones de la plaza José Ramón Vidal, símbolo del barrio La Cruz.

El viernes 21 de abril, tras varias interpelaciones en la sesión del Concejo del día anterior, la secretaria de Coordinación General de la Municipalidad, Irma Pacayut, se reunió con la comisión especialmente creada para controlar las obras en el lugar, conformada por Mirian Sosa y Justo Estoup (FPV), y Hugo Calvano y Juan José López Desimoni (ECO).

En la oportunidad, y ante diversos reclamos de los concejales opositores respecto de la desinformación con la que se manejó el Ejecutivo en torno a estas acciones y la no respuesta a pedidos de informe efectuados hace un año, la funcionaria municipal les prometió que no se iban a realizar extracciones a árboles que estén en buen estado, sino sólo a aquellos que presenten síntomas de desprendimiento.

Días después, Fabián Ríos hizo exactamente lo contrario de lo manifestado: se talaron árboles a mansalva, especies históricas de la plaza y de la ciudad, violando flagrantemente la ordenanza correspondiente (Nº 4334). En el artículo 18º (inciso a) de la norma, se establece claramente: “las causales que justifican las podas y extracciones de árboles pertenecientes al arbolado público (…) serán las siguientes: decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables, o cuando existe peligro de caída o desprendimiento que pueda producir daños a personas y/o cosas, o su inclinación cause trastornos al tránsito o a la circulación peatonal”.



“Esta es una prueba más de lo que señalamos semanas atrás, del incumplimiento de la palabra de Ríos, como también de sus funcionarios y concejales. Dicen una cosa y hacen otra. Estamos ante un modelo de gestión autoritario y mentiroso”, consideró ayer Calvano.



“En la reunión con Pacayut nos dijeron que no se iban a extraer árboles que no estén enfermos, para lo cual se debe hacer estudios. Lo que pasó después fue que no solo no realizaron ningún estudio, sino que siguieron talando árboles como si nada, sin dar explicaciones de nada, procediendo de la misma manera que siempre”, señaló el edil. “A esta gestión no le interesa la participación de los vecinos, no le importa cumplir con las ordenanzas ni responder ante las requisitorias de los concejales, como nos pasa siempre que presentamos pedidos de informe, por ejemplo, como el que se refiere a este tema, que fue sancionado hace un año y Ríos todavía no contesta”, recordó.