ECO mantiene la intriga y presentará a su candidato a gobernador después del 4 de junio Martes, 02 de mayo de 2017 El mandatario provincial puso de relieve que el postulante no va a ganar porque sea una determinada persona, sino por ser parte del espacio social que representa Encuentro por Corrientes para la ciudadanía.



El líder del Encuentro por Corrientes (ECO), el gobernador Ricardo Colombi, volvió a pasar la fecha para la presentación de su sucesor en el Sillón de Ferré para el 5 de junio, según lo manifestó en una entrevista radial.

De esta manera, el hombre fuerte de la provincia esperará hasta que se conozcan los resultados de las elecciones municipales de la ciudad más poblada del territorio y, con los números en mano, dispondrá cuál es la mejor alternativa entre los nombres en danza para afrontar el escenario que quedará delineado tras el primer enfrentamiento con el kirchnerismo reciclado que intentará, por todos los medios, obtener el primer triunfo y de esa manera retener la Capital. Una derrota le significará sin dudas un escenario totalmente cuesta arriba, teniendo en cuenta que el distrito representa el principio del peronismo actual, ya que, a partir de que ganaron en 2009, el movimiento creció y se consolidó como un verdadero riesgo del radicalismo gobernante. No obstante, una derrota representaría una debacle para el tándem Fabián Ríos-Camau Espínola, hoy, juntos más por el “espanto” que por el “amor”, pero que en el fondo ambos se miran con desconfianza.

En este sentido, la fórmula de ECO + Cambiemos en la ciudad, Eduardo Tassano-Emilio Lanari preocupa al actual intendente y sus huestes, porque a la buena imagen de los galenos se suma el plus de esperanza de cambio que generan, que se complementa con el descontento de los vecinos de la ciudad, tras el desastre generado por las intensas lluvias, más la pobre gestión que viene llevando a cabo en materia de iluminación, recolección de residuos y con el sistema de multas.

“Sin importar cuál fuera el resultado de las elecciones, el 4 de junio a la noche se dará a conocer el candidato de ECO + Cambiemos. Será hombre y del radicalismo. Falta todavía, pero hoy la posibilidad mayor es que yo sea candidato a intendente de mi ciudad”, dijo el mandatario provincial en declaraciones a Radio Guaraní, de la ciudad de Curuzú Cuatiá.

“El candidato no va a ganar por ser tal o cual persona, va a ganar por la confianza que transmite ECO al ciudadano. El votante sabe perfectamente bien que un candidato de Encuentro por Corrientes está por encima de lo que la propia persona, puede representar”, expresó Colombi.

Por su parte, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Mono Vignolo, vaticinó que “la gente va a votar hacia adelante, va a mirar mucho lo que viene y cerrar una etapa en el país, la provincia y la ciudad. Eso permitirá mirar el horizonte de otra manera, con un concepto nuevo, que es el trabajo asociado Nación- Provincia-Municipio como modo de gestión”.

El gobierno de Cambiemos pone a Corrientes “en un lugar de privilegio y eso se ve, por ejemplo, con las obras que están viniendo o se están licitando. Todo eso nos marca una gran posibilidad de desarrollo que debemos continuar”, afirmó.