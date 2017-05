"La falta de planificación la sufren los vecinos"

Martes, 02 de mayo de 2017

Luego de compartir el día del trabajador con los vecinos del Barrio Ponce, el candidato a Viceintendente de ECO-Cambiemos, Emilio Lanari, se refirió a la situación que viven en ese sector de la ciudad



"Nuevamente la falta de planificación por parte de la municipalidad trae como consecuencia que los vecinos pierdan todo lo que tenían, este es uno de los barrios que todavía tiene agua producto de las lluvias pasadas, el agua no puede salir porque las obras que se hicieron no son las correctas".



Asimismo Lanari continuó " nosotros sabemos cuales son los problemas pero también tenemos la solución, por eso desarrollamos un plan de acción donde fundamentalmente trabajaremos en conjunto con los vecinos de cada barrio".



“Desde nuestro espacio proponemos un plan de acción y en esa propuesta, queremos que se aporten las ideas”, expresó Lanari. “Los ciudadanos tienen la gran oportunidad de lograr una Corrientes mucho mejor de cara al futuro”.



Por otro lado el candidato de ECO-Cambiemos aclaró que: " hace un año anticipamos en el Concejo que el clima iba a sufrir modificaciones y adelantamos los barrios que más lo estaban por sufrir, no fuimos escuchados, pero desde ese momento que nuestro espacio tiene la solución a este problema",.

“Nosotros proponemos un eje de interacción fuerte entre Ciudad-Provincia y Nación. Es el momento de tener una modalidad de trabajo y que los correntinos tengan la gran oportunidad de lograr una Corrientes mucho mejor de cara al futuro y hacerlo cuanto antes”.

“Vamos a presentar un plan de acción para trabajar sobre el cambio climático; vamos a exponer ante la comunidad este plan para que la gente pueda incorporarse y mejorar, como guía e ideas de acción; no sólo criticar sino proponer”, expresó Lanari, y agregó: “es una presentación que hace nuestra alianza a la comunidad correntina ofreciendo lo que nuestros cuerpos técnicos ven y las posibilidades de mejoras”.



Por último quiero que los vecinos sepan que “se puede discutir un proyecto que está llegando a su fin. Son 8 años de gobierno del Frente para la Victoria en la Ciudad de Corrientes, con perfiles distintos, pero para nosotros es un modelo de gestión acabado”.“Lo que venimos a proponer es que los vecinos logren repensar la Ciudad mirando hacia el futuro. Pedimos a los correntinos que piensen lo que puede significar la unificación de Nación-Provincia y Municipio y los beneficios que esto traerá en el día a día”. “Cuando el correntino vote el 4 de junio, deben pensar en el futuro de la ciudad”.