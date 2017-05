Tassano presenta Plan Hídrico para la ciudad de Corrientes

Martes, 02 de mayo de 2017

Presentarán una propuesta denominada Plan Hídrico para la Ciudad de Corrientes, que apunta a resolver las inundaciones que generan las precipitaciones pluviales,





Desde las 11 de la mañana en el salón Iberá del hotel de Turismo, el candidato a intendente de la capital por Eco-Cambiemos, Eduardo Tassano, su compañero de fórmula Emilio Lanari, el concejal en primer término Hugo Calvano, su equipo técnico y demás integrantes de la lista de ediles serán los encargados de presentar la propuesta



“Tenemos que romper con el Paradigma imperante,: “obra que no se ve, obra que no se hace”, inaugurar un canal, una alcantarilla o un entubamiento quizás no brinde rédito político, pero le mejora la vida a los vecinos y hay que hacerlas”, con esta definición el candidato a intendente de Encuentro por Corrientes –Eco- Cambiemos, Eduardo Tassano expuso uno de los aspectos que dan sustento para encarar el proyecto del Plan Hídrico para la ciudad de Corrientes, agregando, “no podemos mantenernos en la lógica de hacer pavimento y rogar al cielo para que no llueva, el asfalto impermeabiliza y si no se acompaña con desagües suficientes, es la fórmula para el desastre”.



En el mismo sentido sostiene con gran convencimiento: “Nosotros miramos el futuro, nuestra búsqueda está en que los vecinos vivan mejor, no creemos en imposibles, no nos gana la resignación, por el contrario estamos convencidos de cambiar una realidad que castiga a nuestros vecinos, por eso el Plan Hídrico apunta a resolver una problemática grave que los aqueja, por la falta de planificación y de inversión, pero lo importante es que ese es nuestro horizonte, con el mismo convencimiento vamos en busca de articular una ciudad que ofrezca oportunidades, mejor calidad de vida, en definitiva miramos el futuro con esperanza, y para ello vamos a contar con el apoyo de diferentes sectores, la Provincia, la Nación, y sobre todo vamos a tener transparencia en nuestras inversiones, por eso somos el Cambio que Corrientes necesita”.



El Plan Hídrico apunta a resolver la problemática de las inundaciones de la ciudad y será expuesto en detalle por Tassano y su equipo y consignando que el mismo significa brindar una herramienta para que se pueda desarrollar y tenga continuidad en el tiempo. La convocatoria es mañana martes 2 del corriente a las 11 de la mañana en el Salón Iberá del Hotel de Turismo.