Horóscopo para hoy 1 de mayo del 2017 Lunes, 01 de mayo de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

Horóscopo de hoy: Tienes la sensualidad necesaria para que nadie se te resista. Pero conocerás a alguien que no se dejará conquistar muy fácil.

Riqueza: Si atraviesas un momento crítico en cuanto a tus finanzas, no dudes en pedir ayuda. Pero no a tu familia, no te conviene.

Bienestar: Que el árbol no te tape el bosque. Mira un poco más allá de tu realidad y descubrirás que las cosas no son tan lineales como crees.



Tauro

Horóscopo de hoy: Si miras hacia atrás, verás que siempre hallaste una solución para tus problemas. Esta vez sucederá lo mismo, no te preocupes.

Amor: Si observas bien, descubrirás que hay alguien que te ama en silencio. Si das el primer paso, comenzarán una relación duradera.

Riqueza: Tú solo no puedes con todo. Deja tu orgullo de lado y pide ayuda para poder entregar esos trabajos que tienes pendientes.

Bienestar: No te conviene estar peleado ni distanciado con personas de tu trabajo. Algún día necesitarás ayuda y no tendrás a quienes recurrir.



Géminis

Horóscopo de hoy: Sentirás los efectos del agotamiento debido al exceso de trabajo que estas poniendo en tu cuerpo. Mucho cuidado.

Amor: Aférrate a las lecciones que la vida te ha enseñado con el tiempo para no volver a cometer las mismas equivocaciones.

Riqueza: No dejes que la presión nuble tu juicio. Mantente sereno cuando los eventos se compliquen en tu entorno laboral.

Bienestar: La soledad suele formar un circulo vicioso, coartando tu capacidad de interactuar, haciéndote aún más solitario. No caigas en sus garras.



Cáncer

Horóscopo de hoy: Deberás rechazar la posibilidad de agregar más trabajo y responsabilidades a tu haber al verte completamente saturado.

Amor: No hace falta estar solo para sentirse solo. La pasión del comienzo se fue enfriando. Replantéate la relación que tienes.

Riqueza: La clave para alcanzar el éxito esta en mantenerse en continuo estado de cambio. Evita estancarte mentalmente.

Bienestar: Procura hacerte un momento para compartir nuevas experiencias con tu pareja. El respirar aire renovado y fresco los ayudará a superar sus diferencias.



Leo

Horóscopo de hoy: Aparece una interesante oportunidad labora, pero no busques la opinión de tu familia porque terminarás con más dudas que certezas.

Amor: Aprende a ser más expresivo con tu pareja. Cree que no estás involucrado con la relación, demuéstrale lo que realmente sientes.

Riqueza: Surgirán discusiones por dinero en el seno familiar. Tu familia recrimina tu falta de aportes, acepta que tienen razón.

Bienestar: No te hagas demasiados problemas por los conflictos que surjan en el hogar. Sabes que estas peleas son siempre pasajeras.



Virgo

Horóscopo de hoy: No proyectes a largo plazo, porque surgirán una serie de contratiempos y verás cómo todo se derrumba. Espera y luego actúa.

Amor: No busques la aprobación de los demás en esta relación. Si tú estás seguro de lo que sientes, apuesta de lleno al futuro.

Riqueza: Deja que cada cual haga lo que sienta con su dinero. No intentes dar consejos ni juzgar porque tú no eres ejemplo de nada.

Bienestar: Hagas lo que hagas, nunca dejes de actuar de manera justa. Las buenas acciones que surgen del corazón son las que realmente valen.



Libra

Horóscopo de hoy: Tu familia te reclama y los tienes un poco olvidados. Hoy sería bueno que los llames o les hagas una visita, les hará bien.

Amor: Sabes cómo ganarte el amor de una persona, pero esta vez conocerás a alguien que te costará conquistar. Si la quieres, pelea.

Riqueza: No te dejes influenciar por comentarios ajenos. Tú haz lo que tengas que hacer, sabes que es lo correcto, así que no dudes.

Bienestar: Ser indiferente a los problemas y despreocuparte de todo no es la solución. Toma cartas en el asunto o la pasarás mal.



Escorpio

Horóscopo de hoy: La ansiedad propia de cualquier cambio se disipará el día de hoy, ya que una excelente noticia llegará desde muy lejos.

Amor: Una persona conocida intenta separarte de tu pareja. Es conveniente que la apartes de tu vida para que la relación no peligre.

Riqueza: La suerte está de tu lado. Los problemas económicos comienzan a solucionarse, al igual que los conflictos con tu familia.

Bienestar: Vives cada día como si fuese el último. Eso es admirable, pero baja un poco tu ritmo de trabajo o la intensidad te estresará.



Sagitario

Horóscopo de hoy: Tus compañeros no opinan lo mismo que tú y surgirán desacuerdos. Defiende tu postura con uñas y dientes, sabes que tienes razón.

Amor: Tu forma de ser altanera hace que las personas que conoces desaparezcan. Recuerda que la primera impresión es la que cuenta.

Riqueza: Tus conocimientos están desactualizados. Te enfrentarás a situaciones complejas y necesitarás la ayuda de colegas. Capacítate.

Bienestar: Excelente momento para dedicarte a tu cuerpo y tu salud. Prueba con una nueva dieta alimenticia, un cambio de look y nueva ropa.



Capricornio

Horóscopo de hoy: A mal tiempo buena cara. Noticias no tan agradables llegan el día de hoy. No te preocupes, con calma ahuyentarás los problemas.

Amor: Los celos de tu pareja están pesándote demasiado. Habla con ella y si no recapacita, lo mejor será finalizar la relación.

Riqueza: Algunas discusiones por dinero aparecerán en el ámbito laboral y serás acusado de traidor. Deja bien en claro tu posición.

Bienestar: No tropieces dos veces con la misma piedra. Ya te equivocaste y pagaste las consecuencias, lo mejor es que aprendas la lección.



Acuario

Horóscopo de hoy: Las ganas de renovarte y verte diferente se hacen presentes. Empezar por un nuevo corte de cabello puede ser el primer paso.

Amor: Una se construye de a dos. No pretendas que el otro sea totalmente sumiso a tus gustos, dale voz y voto en esta relación.

Riqueza: Lee bien antes de firmar un contrato y asesórate con personas confiables. Hay algunas cláusulas que no te favorecen.

Bienestar: Comienza a caminar o continúa con esas marchas que tan bien te sientan. No es mucho el sacrificio y sabes que te van a beneficiar.



Piscis

Horóscopo de hoy: Hoy te levantaste con las energías renovadas y de buen humor, pero las noticias que lleguen hasta ti lograrán cambiar tu ánimo.

Amor: Las dudas que tenías sobre tu pareja se confirmarán. Habla con ella y deja bien en claro tu punto de vista sobre la relación.

Riqueza: Deja de especular con las movidas comerciales que realizan tus colegas. Si no te arriesgas nunca lograrás progresar.

Bienestar: Salir a correr es bueno para tu cuerpo y tu mente, pero no así como lo haces. Cuida un poco más tus pulmones o terminarás en el médico.