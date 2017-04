Alfredo Olmedo pidió la pena de muerte para los femicidas

Jueves, 27 de abril de 2017

El diputado también pidió “la castración química para el abusador y castración física para el violador”. Sugirió aplicar ese castigo contra Julio César Grassi





El debate de anoche en Intratables giraba en torno a la reglamentación del registro nacional de violadores, que estará vigente a mediados de mayo, y el avance del proyecto para limitar las salidas anticipadas a condenados por delitos graves. En ese marco, el diputado por el partido Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo, volvió a generar polémica: "Para los femicidios hay que pedir la pena de muerte, directamente", sentenció.



Consultado puntualmente sobre el registro de violadores, Olmedo aseguró: "Distintos diputados de la Nación de distintos bloques me acompañaron para pedir una sesión especial para el día 10 de mayo para tratar solo el tema de violadores. Tengo 18 proyectos presentados".



Al cura Grassi hay que castrarlo, no tenga dudas



El legislador propuso que esos delincuentes "no sólo que no salgan de la cárcel, sino que también sea obligatorio que trabajen y pierdan sus bienes a favor de la víctima".



Finalmente, Olmedo no dudó en detallar otros castigos que él considera necesarios para los condenados por esos delitos: "Castración química para el abusador y castración física para el violador". Y dejó un ejemplo: "Al cura Grassi hay que castrarlo, no tenga dudas".