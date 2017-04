Jóvenes prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes, 25 de abril de 2017

Los agresores incendiaron una bolsa y se la arrojaron. Sufrió quemaduras tipo A y ya fue dado de alta.





"Me desperté y estaba envuelto en llamas", relató Jesús, un hombre de 38 años en situación de calle, tras ser atacado con una bolsa incendiada por un grupo de jóvenes en la ciudad de Mendoza. El cruel ataque se produjo en la madrugada del domingo en el frente de un comercio, mientras la víctima dormía.



Los atacantes escaparon mientras que el hombre fue llevado al Hospital Lagomaggiore, donde lo atendieron por quemaduras del tipo A. Una vez curado, los médicos le ofrecieron quedarse en el hospital hasta que sea retirado por algún familiar, pero optó por marcharse.



Mario Bustos, director del hospital, indicó que el paciente "ingresó a las 3 o 3.30 de la madrugada del domingo, tenía el 3% del dorso con quemaduras tipo A". !Este tipo de quemaduras es muy superficial, es como cuando nos quemamos con la plancha, se hacen ampollas", agregó.



"Le dimos las curaciones correspondiente y le entregamos cremas, pero fue imposible retenerlo. Se le hizo el lavaje, se le tomó sangre para ver su estado general y se lo deja en observación. Evolucionó bien, queríamos internarlo no por sus quemaduras, sino porque sabíamos que estaba en situación de calle. Por su propia voluntad se fue. No pudimos tener datos de él, DNI nada", continuó el profesional.



Su caso conmovió a toda la provincia. Tanto que hasta el gobernado Alfredo Cornejo opinó del caso. "No es la primera vez que ocurre. Hay muchos desprecios por la vida humana. Hay que verlo en el contexto macro de las dificultades sociales que tenemos, una falta de armonía que hay que trabajar y un Estado que no puede estar presente en cada uno de los lugares en forma policíaca", dijo el mandatario.



Vecinos se acercaron al lugar en el que duerme Jesús y le ofrecieron ayuda. Una mujer llevó a una enfermera amiga y comenzó a curarlo, mientras que otros le llevaron frazadas y ropa.



"Creo que el Estado actuó bastante bien, llegó la Policía inmediatamente, se hizo la denuncia al 911, apagó el fuego como se ven en las fotos, él fue atendido en el Hospital Lagomaggiore, las heridas no eran graves, se lo curó y se le dio el alta voluntaria, él quería irse. Se le pidió los datos de cuál es su familia, dónde reside habitualmente, cuáles son sus principales vínculos. Sin embargo él se negó a dar estos datos, dijo que se quería ir, está en su derecho de irse y no puede el estado retenerlo. Se le dio el alta médica y estaba bien, además", finalizó el jefe del Ejecutivo en declaraciones al diario Los Andes.