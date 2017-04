Guillermina Valdes habló de la salud de Marcelo

La modelo contó cómo se encuentra el conductor tras su renuncia a la AFA





Guillermina Valdes siempre acompaña a su pareja, el conductor Marcelo Tinelli, en todos sus proyectos y decisiones profesionales. El apoyo es mutuo. Él también está presente en la carrera de la modelo.



La renuncia de la figura de El Trece a la AFA no fue un tema ajeno a la pareja. Fue algo que conversaron en la intimidad. Así lo dejó en claro la diosa de las pasarelas en una entrevista con Los ángeles de la mañana. En diálogo con el ciclo aclaró por qué el número uno de Ideas del Sur decidió alejarse del fútbol.





"Tenía mucha carga en cuanto a lo laboral y en cuanto a las exigencias y demandas. Empezó a hacer una serie de estudios porque no se sentía tan bien y la realidad es que estaban dando todos bien, pero bueno él se tiene que cuidar porque estaba con muchas cosas", manifestó Valdes.





"Fue una decisión de él y yo siempre lo apoyé. La realidad es que cuando el cuerpo te acompaña en un proyecto y en una meta está bueno, pero cuando el cuerpo te dice 'basta', uno sabe hasta dónde llegar", agregó.



Por último, la modelo se refirió a la posibilidad de un regreso a Tinelli al fútbol. "Él si vuelve, vuelve desde la conciencia, de saber que puede y que su cuerpo lo acompaña. No va a volver desde otro lugar, así que yo estoy con él", sentenció.