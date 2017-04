En emotiva ceremonia ELIpremió a quienes educan con el ejemplo

Jueves, 20 de abril de 2017

El presidente de Encuentro Liberal Pedro Cassani, habló de la necesidad de inspirar y legar a los jóvenes claros ejemplos de valores que caracterizaron a los argentinos como la cultura del trabajo, el respeto, la solidaridad, entre otros.









El Gobernador, por su parte, hizo un reconocimiento público al pueblo de la provincia de Corrientes.









Docentes, bomberos voluntarios, artistas, empresarios, deportistas, políticos, entre tantos otros rubros, recibieron una “distinción” honorífica por parte de Encuentro Liberal -ELI-, el movimiento de participación ciudadana que presidePedro Cassani, en un emotivo acto que se desarrolló la Escuela Normal de la ciudad.

En un momento importante del acto, cuando fue premiado el Gobernador Ricardo Colombi, entre otras fundamentaciones por haber ejercido el cargo de una “manera distinta”, “con actitud humilde y respetuosa del ciudadano con quien se relacionó de manera directa; generando una empatía, pocas veces vista; lo que le valió dos reelecciones”, éste sorprendió haciendo público un reconocimiento al pueblo de la provincia de Corrientes, por haber demostrado su condición de “sociedad comprometida” con el crecimiento y desarrollo.

Al concluir la ceremonia -y tras haber entregado más de 35 distinciones junto a demás integrantes de ELI- Cassani, expresó sentirse honrado, al poder reconocer el quehacer de cada una de las personas propuestas por el equipo de Formación y Capacitación de Dirigentes de Eli, agradeciendo muy especialmente que hayan aceptado esta distinción, “teniendo en cuenta que la sociedad, muchas veces, mira con recelo las iniciativas provenientes de partidos políticos”, dijo.

En ese sentido, indicó que “ELI tiene la firme convicción de que una agrupación partidaria, no solo debe servir para llevar los mejores y más capaces hombres y mujeres a los cargos públicos, sino también para acercar la dirigencia política a la sociedad, generando participación la ciudadana”.

“La Argentina -continuó- necesita encontrar el camino de la recomposición de aquellos valores que nos hicieran una nación grande, tales como la cultura del trabajo, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, el agradecimiento, la libertad, entre otros”, señaló para afirmar que “todo ello, debe ser una fuente de inspiración para las generaciones venideras, y es nuestra obligación, legarle a los jóvenes estos valores, con el ejemplo”.

“Por ello, premiar y reconocer en quienes estas virtudes aparecen con más evidencia, nos pareció una manera de mostrar el camino que queremos recorrer”, concluyó.

Previamente, el Gobernador Ricardo Colombi, había expresado: “lo más importante de todo esto es el reconocimiento a aquellas personas que trabajan todos los días, como el ejemplo que se puso aquí de manifiesto, estas señoras del barrio Esperanza que trabajan día a día, y han luchado para que en ese lugar exista una escuela secundaria; y eso demuestra que hay una sociedad comprometida”.

“En ella, felicito a todos los que son merecedores de este reconocimiento. Nosotros somos circunstanciales actores, pero un profundo reconocimiento al pueblo de la provincia de Corrientes”, remarcó.

Cabe remarcar que cada persona que recibió el reconocimiento, tuvo la posibilidad de agradecer el gesto, y también de contar su experiencia, como el caso del señor Rubén Renán Ruiz, de 92 años de edad, ex Presidente de la Asociación de Básquet, fundador de una escuela en Mburucuyá, periodista -ex corresponsal de Clarín-, que pensó que estaba olvidado, según sus propias palabras.

Otro de los momentos emotivos, fueron cuando la señora Mónica Esquivel, del barrio Esperanza, contó como nació la escuela que "lograron" instalar en la zona; y cuando la señora Emilia Francini habló de los Bomberos Voluntarios de San Roque señalando que lo acontecido es "una caricia al alma".

El conocido "Flaco" Cosarinsky, regaló a los presentes, a modo de agradecimiento su tradicional "aquiiiiiiii Corriiiiieeeeentes"; y Juan Carlos Jensen de Mburucuyá su inigualable voz para relatar su emoción y la necesidad de seguir trabajando para que el chamamé siga perdurando a través del tiempo.

Asimismo, el oncólogo Jorge Zimerman, agradeció al estado por su aporte a la lucha contra el cáncer; y desde TECHO recordaron las cifras de los asentamientos precarios, lo cual debe ingresar, pidieron, a la "lista de prioridades" de la sociedad toda.

Representando a los artistas, Hernán Sfiligoy, Director de Teatro, pidió a los referentes políticos, ser tenidos en cuenta, para aportar al crecimiento cultural. "No tengan dudas, de contar con los artistas", dijo.



Los premiados

Instituto de Cardiología: Primer instituto público de la provincia en haber sido acreditado por el ITAES (Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, con normativas internacionales). El instituto es un orgullo de los correntinos, modelo de funcionamiento moderno con tecnología de punta y formación de profesionales científicos e investigadores de alto nivel con standares de calidad, del máximo nivel internacional.

Fundación Cardiológica Correntina para la Asistencia, Docencia e Investigaciones Médicas (FUNCACORR). Por apoyar el brillante crecimiento del ICC durante los 30 años de vida.

Forestal Guaraní S.A: Innovación y vanguardia en la construcción de casas de madera, ecológicas y sustentables.

Empresa Nutri Corrientes. Por elaborar alimentos a base de arroz, en Mercedes con un proyecto innovador y trascendente.



Lic. María Lidia Zacarías.Voluntaria de la Fundación por la Educación Emocional. Promotora de la ley que instituye esta importante metodología pedagógica que mejora la educación.



Prof. Roque Ángel Sosa: responsable del proyecto de innovación de equipos obsoletos con tecnología del software libre en la Escuela de Educación Técnica "Bernardino Rivadavia".

Cuartel de Granaderos a caballo de Yapeyú. Custodian el templete de la casa de San Martín, simbolizan la gloria de la Patria y llevan el espíritu San Martiniano a cada ciudad que visitan.

Manuel Palacios. Presidente de la Federación de Bomberos voluntarios de Corrientes. Por el esforzado servicio que prestan a diario con generosidad.

Hernán Sfiligoy. Artista. Director de Teatro.

Organización TECHO. Por la acción generosa y trascendente en materia de Viviendas. Un modelo de generosidad de personas que construyen viviendas para quienes no las tienen.

Equipo de Oncología del Hosp. Vidal. Dr. Jorge Zimerman.

Dres. Rubén Pruyas y Augusto Millán los pediatras destacados, de larga trayectoria y ejerciendo la profesión con idoneidad y humanidad.

Juan Leonardo “Nito” Aquino y demás miembros de la Fundación Iberá. Impulsor de la declaración de Reserva del Iberá en 1983, primer presidente de la Fundación Iberá.

Juan Carlos Jensen. Poeta y recitador mburucuyano de masivo éxito.

Hogar Tía Amanda, por el compromiso asumido a tan loable tarea de contención de niños sin hogar y permanente lucha por dar a ellos merecidas familias.





Juan Pedro Zubieta (Fundación Memorias del Chamamé).





Juan C. “Flaco” Cosarinsky, por su destacada trayectoria en conducción de carnavales y festivales de todo tipo. Un personaje querido y popular que nunca falta.





Rosa Camargo, promotora de la Escuela Secundaria del Barrio Esperanza. Luchadora incansable por el progreso del Barrio Esperanza. Una mujer humilde del barrio, que se puso un objetivo y no bajó los brazos hasta lograr lo que buscaba, por su acción Hay escuela secundaria en el barrio Esperanza.





Patricia Agüero de Penzo. Destacada labor como Directora de la Escuela Normal Superior “Juan Garcia de Cossio” impulsó la creación de la Casa del Teatro y la inclusión de niños y jóvenes con capacidades diferentes.





Emilia Francini. Por su trascendente tarea en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Roque como presidente, en la Federación y como representante ante el Consejo Nacional ejerciendo como coordinadora de género.





Ing. Ramón Salvador Sampayo. Director de Enseñanza Técnica. Organizó y Difundió la modalidad técnica en toda la Provincia.





Rubén Renán Ruiz. Periodista decano de la provincia de Corrientes. Nacido en Buenos Aires hace 92 años, reside en la capital provincial desde 1950, fue corresponsal de “Clarín” durante más de dos décadas, y presidente de la Asociación Correntina de Básquetbol.





Goyo Prieto, por su trayectoria e invalorable aporte a la cultura y los carnavales.



Mirta Mendoza, Directora de la Junta evaluadora de Discapacidad, por el compromiso asumido y logros alcanzados, llevando calidad de vida a miles de correntinos demandantes de ingresar a un sistema con equidad e inclusión.



Ing. Agrónomo Arturo CARBAJAL, por su larga trayectoria de servidor público en INTA y su abnegada acción en defensa de los Jubilados Nacionales.-





Club Boca Unidos: Prestigiosa institución deportiva 112 años de vida, con casi una década representando a Corrientes en la Segunda Categoría del Fútbol Argentino.





Club Regatas Corrientes, prestigiosa institución deportiva próxima a cumplir 100 años.





Club San Martín: Es uno de los más antiguos clubes, Prestigiosa institución deportiva con numerosas disciplinas y modernas instalaciones. Es un destacado representante de la Provincia en la máxima categoría del Básquet Argentino.



Empresa Yvaté, productora de cerdos en gran escala, la más importante del nordeste argentino. Un modelo innovador a imitar en el desarrollo pecuario de Corrientes.



Tipoití. Empresa familiar fundada en 1949 produciendo hilados con altísima calidad para el mercado mundial con 800 empleados y contribuyendo al desarrollo de Corrientes.



Empresa BrasUp, producto innovador que contiene carbón vegetal y un sistema de Auto-Encendido.

Leonardo Mayer: el tenista más importante de la historia de Corrientes, integrante y pieza fundamental del equipo Argentino campeón por primera vez en la historia de la Copa Davis en 2016.

Lucas Inocente. Único correntino, con destacada participación, en el DAKAR.

Jonathan Méndez Riveiro de Tapebicuá, Por ser el Intendente más joven de la provincia de Corrientes.- Asumió el cargo con apenas 25 años. Ejemplo para muchos jóvenes que deben animarse.



Profesora Mgtr. Delfina Veiravé. por su destacada trayectoria universitaria, empezó como estudiante, se graduó y paso por numerosos cargos docentes, técnicos, Decana de la Facultad de Humanidades y ser la primer Rectora mujer de la UNNE.



Ricardo Colombi, por haber ejercido el cargo de gobernador, de una “manera distinta”, con actitud humilde y respetuosa del ciudadano con quien se relacionó de manera directa, generando una empatía, pocas veces vista; lo que le valió dos reelecciones. Mostró, además, la templanza y la firmeza necesaria en momentos difíciles y en la relación complicada con el gobierno nacional de signo político diferente, defendiendo siempre los derechos e intereses de los Correntinos.