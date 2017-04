En Corrientes Camau rechaza al FPV, pero en Buenos Aires es uno más

Miércoles, 19 de abril de 2017

Participó de un encuentro en el que se analizaron candidaturas y las próximas elecciones, y se dispararon duras críticas al Gobierno nacional.





El candidato a gobernador del kirchnerismo en Corrientes navega su campaña en medio de severas contradicciones y ayer dio un paso más para demostrarlas y quedar en evidencia la falta de un rumbo claro en sus pretensiones, o lo que es lo mismo, su búsqueda por tratar de llegar de cualquier manera, no importa cómo, a la Gobernación de Corrientes en 2017, un cargo que lo obsesiona, más teniendo en cuenta los nubarrones que aparecen en su horizonte judicial por su participación en el “arrime” de fondos nacionales malgastados a algunos municipios que apadrinó durante los años de poder absoluto de la mano de su protectora, Cristina Fernández de Kirchner.

Pese a que fue uno de los impulsores de despegar su candidatura de la marca Frente para la Victoria (FPV), usando el disfraz de “Hacemos Corrientes”, ayer participó de una reunión de senadores del kirchnerismo con el exministro K Florencio Randazzo para discutir candidaturas para estas elecciones nacionales y la situación interna del justicialismo por cuya conducción pretenden ir.

Mientras degustaban platos de salmón o pollo al gusto de cada uno, Randazzo, Camau, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina, Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino y Mario País discutieron acerca de la candidatura del primero en la provincia de Buenos Aires y en el reposicionamiento de su sector del kirchnerismo con vistas a las elecciones de octubre de 2017 y las PASO previas.

En la agenda de discusión estuvo también la situación interna del PJ y en ese sentido la decisión de los K es clara: ir por la cabeza partidaria desplazando al sanjuanino José Luis Gioja y a otros peronistas de la vieja guardia, que, pese a su apoyo de los últimos años por conveniencias de distinta índole, poco comulgan con el rito patagónico que tiene cautivos a quienes participaron del encuentro al que Camau concurrió recomendado por su principal asesor de campaña, el exdiputado nacional Rodolfo Martínez Llano, quien se ha convertido en los últimos tiempos en el hombre detrás de sus movimientos.

Dentro de la agenda tratada está la otra cuestión en la que Camau incurre en una severa contradicción, salvo caso que haga un perverso doble juego similar al que realiza con vistas a las elecciones municipales del 4 de junio: dice apoyar a Ríos para las fotos, pero en la práctica da su apoyo y hace acuerdos con el sello del Frente para la Victoria.

El tema en cuestión es la situación política y económica del país. Durante el cónclave de senadores fue uno de los que criticó con dureza –las pocas veces que participó haciendo uso de la palabra– la situación económica del país, a la que consideró al igual que sus pares de “preocupante y desastrosa”, de lo que responsabilizó sin medias tintas al presidente Mauricio Macri, sus ministros y las políticas que aplican.

Camau, en su campaña mediática, dice querer trabajar en conjunto con la Nación, pero en privado, con el poco conocimiento que tiene cuando está lejos de sus dos principales asesores, destroza las políticas de ese Gobierno con el que dice querer trabajar codo a codo. Una conducta no muy diferente de la que aplica puertas adentro del PJ correntino.

Encuentros de esta naturaleza se repetirían en los próximos días con la presencia de algunos otros senadores K que esta vez no pudieron ser de la partida.

Uno de los participantes de la reunión de ayer, durante la que posaron para la foto que después llegaría a los medios nacionales, lo confirmó: “Algunos más se va a sumar, aunque mucho no aporten desde el punto de vista estratégico, pero por lo menos hacen bulto”, dijo.