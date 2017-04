Agustina Kämpfer reveló el sexo de su bebé

Martes, 18 de abril de 2017

La periodista ingresó al tercer mes de gestación. Será mamá por primera vez junto a un amigo, el chef Agustín Badaracco.



Y con sus seguidores de Instagram compartió la última novedad: ¿espera nene o nena?



"¡Al final, son todos iguales!". Con esa humorada, y señalando con su dedo índice la "evidencia" que respalda su afirmación, Agustina Kämpfer les contó este martes a sus seguidores de Instagram -casi 215 mil- que en octubre se convertirá en la mamá de un varón… O como dice ella: "It's a boy".





El sábado 15, justo en su cumpleaños, la integrante de Cortá por Lozano también había subido la filmación de una ecografía, donde se permitía emocionarse. "En mi día especial del año, el regalo más especial del universo: sus latidos, los que me marcan el rumbo. Los que hoy hacen que lata yo. Los de un corazón tan pequeño, que para mí es inmenso. La vida es magia. ¡Gracias!", escribió Kämpfer.







Luego de los insistentes rumores, Agustina confirmó su embarazo durante una emisión del programa de Verónica Lozano, donde es panelista. "Somos dos amigos que decidieron tener un hijo", advirtió sobre la relación que mantiene con el padre de su bebé, el chef Agustín Baradacco.



"Hay casi 20 años de amistad y si eso no es amor… Agustín es argentino, vive en México. Fuimos medio noviecitos en la adolescencia y a través de todos estos años siempre estuvimos en contacto. El reencuentro fue a fines de enero cuando volví de la India y él vino a visitar a su familia", explicó Kámpfer, quien en diciembre terminó su noviazgo con el periodista Jorge Rial.