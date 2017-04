La pelea entre oficialistas y opositores que paraliza la actividad parlamentaria Martes, 18 de abril de 2017 Cambiemos convocó para hoy a una sesión especial que no irá la oposición; el FR y el FPV acusan al oficialismo de frenar los temas



La Cámara de Diputados protagonizará entre hoy y mañana un escándalo sin precedentes en la historia legislativa: la convocatoria a tres sesiones especiales por separado, de las cuales lo más probable es que ninguna de ellas llegue a buen puerto y se cristalice la parálisis del Congreso por la falta de acuerdos políticos.



Según adelantaron anoche a Infobae fuentes calificadas de los bloques de Cambiemos, del Frente para la Victoria y el Frente Renovador, ayer fracasó un intento del oficialismo por realizar para esta tarde una sesión especial para tratar todos los proyectos de resolución tendientes a repudiar la violencia en Venezuela y exigir al gobierno de Nicolás Maduro el restablecimiento del orden constitucional.



Desde el Frente Renovador y el kirchnerismo observaron en esa convocatoria del interbloque de diputados de Cambiemos "una maniobra malintencionada" tendiente a evitar que haya sesiones ordinarias y que trabajen las comisiones legislativas para emitir dictámenes de diferentes proyectos de ley. En el oficialismo de Diputados liderado por Emilio Monzó, Nicolás Massot y Mario Negri rechazaron esas acusaciones y alertaron que la oposición busca imponer una sesión ordinaria para colar allí temas que afectan al gobierno. Se mencionó, entre otros, los proyectos de ley de reforma educativa que rechaza el gobierno y una votación en el recinto para rechazar varios decretos de necesidad y urgencia firmados por Mauricio Macri.





Nicolás Massot y Mario Negri, referentes del interbloque Cambiemos (Télam)

Hasta anoche había tres llamados a sesión especial en la Cámara baja. Uno convocado por el oficialismo para hoy a las 16 con la intención de tratar los proyectos sobre la situación de Venezuela y otras dos convocatorias para mañana de parte de la oposición para tratar un llamado a la mesa de diálogo entre el gobierno y los docentes y otro para imponer un llamado al gobierno para abrir la paritaria docente a nivel nacional. Lo más probable es que por falta de quórum ninguna de estas sesiones se puedan realizar y todo quede en la nada.



Además, está en dudas de parte de la oposición la realización de la actividad en las diferentes comisiones de Diputados para avanzar con el dictamen de iniciativas exigidas desde el Frente Renovador y el FPV. Es que el llamado a sesiones podría interrumpir esas convocatorias. En el temario de comisiones hay varios proyectos de interés para la oposición. El massismo reclama desde la Comisión de Presupuesto la aprobación del proyecto de ley de enfermo electrodependiente. Es una iniciativa que prevé la gratuidad para todas aquellas personas que necesitan de la electricidad para su tratamiento. A su vez, estaba convocada para hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto de reglamentación de inmunidades parlamentarias, la desclasificación de información relativa a casos de violación a los derechos humanos y la reforma a la ley de ética pública.



"Está claro que el oficialismo lo único que quiere es que no haya debate en el Congreso porque no tiene la mayoría suficiente de bancas para imponer temas", expresó a Infobae un destacado diputado del massismo que se mostró muy molesto con la actitud del interbloque de Cambiemos. Así, se explicó la estrategia del oficialismo de llamar a sesiones especiales y no ordinarias ya que en esos casos se necesita de una mayoría especial que la oposición no logra sumar.



Desde el oficialismo en Diputados aducen que Cambiemos no tendrá inconvenientes en llamar a sesiones ordinarias mientras haya un temario acordado y no se quieran meter de sorpresa iniciativas que podrían afectar al gobierno. Reparan en este caso en la idea de los kirchneristas de colar el proyecto de paritaria nacional de los docentes o aquellas propuestas para desafectar los decretos firmados por Macri.



En medio de un año electoral está claro que esta puja persistirá en el Congreso. De hecho, en la Casa Rosada sostienen que al no existir una mayoría cómoda en Diputados es más conveniente paralizar la actividad legislativa o reducirla a la mínima expresión durante la campaña.