Los gremios docentes bonaerenses rechazaron la nueva oferta salarial

Martes, 18 de abril de 2017

Se volverían a reunir en los próximos días. El gobierno de Vidal había hecho una propuesta por tres años





Finalmente la nueva reunión entre los docentes y los funcionarios del gobierno bonaerense no llegó a buen puerto y los gremios rechazaron la nueva propuesta salarial.



Según explicaron los dirigentes gremiales a la salida de la reunión, la negociación salarial pasó a un cuarto intermedio y esperan un llamado de la Provincia durante el día martes. La intención es que ambas partes vuelvan a juntarse durante esta semana.



La convocatoria a esta nueva reunión la hizo el miércoles pasado el gobierno de María Eugenia Vidal, tras el paro nacional del día anterior convocado por los sindicatos en reacción al desalojo de la "escuela itinerante" que finalmente fue instalada dos días después en la Plaza del Congreso.





La nueva propuesta del gobierno bonaerense consistió en un aumento del 20%, como piso, o lo que mida la inflación oficial 2017. El pago se efectuaría en tres cuotas. También un adicional por presentismo anual de $5300 en el ingreso promedio. Además, una compensación de 2016 en una suma fija de $750 por cargo.



Dentro de la nueva propuesta, la Provincia incluyó un cronograma para el 2018 y 2019. Para el próximo año propuso el porcentaje de inflación más un 10%, un adicional anual por presentismo de $20.000 sujeto a la baja del ausentismo y un ingreso promedio de $26.108.



Para el 2019 la propuesta fue nuevamente la inflación más un 10% y un adicional anual por presentismo, sujeto a la baja del ausentismo, de $32.000.



Según estima la Provincia, para el año 2017, con este acuerdo, el 50% de los docentes ganarían $23.000 o más y el 66% ganarían $17.000 o más. Con esta propuesta esperan acercarse al acuerdo final para poder dar por concluido el conflicto.



Los docentes volvieron a rechazar la propuesta salarial (NA)

"Sorprendentemente, después de tanta expectativa, el gobierno de la Provincia vino a esta reunión con una gran improvisación", sostuvo el líder de Suteba, Roberto Baradel, a la salida del encuentro con las autoridades bonaerenses. En esa línea marcó que "no hubo un avance" y que tienen decidido tomar "acciones gremiales" en el caso de que la próxima propuesta no alcance sus pretensiones.



El dirigente gremial aseguró que seguirán "firmes con el reclamo" ya que la Provincia "mantiene una estrategia de no modificar la propuesta inicial, salvo un 1 o 2%" en el porcentaje de aumento salarial.



"No se trata de ganar o perder, se trata de que nos va la vida en la defensa de la educación pública", afirmó Baradel.



Baradel anticipó que los docentes pidieron una prórroga al gobierno porteño para continuar con la escuela intinerante (Télam)

Por su parte, la dirigente del FEB Mirta Petrocini criticó a las autoridades del Gobierno porque "no nos entregan datos concretos para poder evaluar la propuesta". "Hay una situación conflictiva muy extensa. Tiene que haber una decisión política de resolver esta situación", explicó.



El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró que el Gobierno "mejoró todos los componentes de la oferta salarial" y destacó que subieron "el piso garantizado o la inflación que haya" para este 2017.



Por su parte, el ministro de Educación de la Provincia, Alejandro Finocchiaro, afirmó que hicieron "una propuesta superadora, integradora y profunda". Además, sostuvo que se "superaron todas las ofertas anteriores" en este nuevo plan que les presentaron a los docentes.



El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, se refirió al cuarto intermedio en el que quedó la negociación y dijo que fue "un pedido de las agrupaciones gremiales". También explicó que la oferta que realizaron tuvo diferentes recepciones en los dirigentes gremiales.



La reunión que se llevó a cabo fue la décima primera en el período de negociaciones que llevan adelante las autoridades bonaerenses con los gremios docentes.



El último ofrecimiento del gobierno de Vidal fue del 19 por ciento en tres cuotas, un 5 por ciento por presentismo y una cláusula gatillo en caso de que la inflación anual supere esa cifra, además de un bono de 500 pesos.