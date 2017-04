Mac Allister: “Fortalecer los clubes es un aporte contra las adicciones”

Martes, 18 de abril de 2017

El secretario de Deportes, Educación Física y Recreación del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, entregó aportes por más de cinco millones de pesos para instituciones deportivas de la Provincia, a la vez que anunció que tras rendirlos podrán acceder a otro aporte de 100 mil pesos y la realización de las Competencias Deportivas Interescolares.









Con la presencia del gobernador, Horacio Ricardo Colombi, y del secretario de Deportes, Educación Física y Recreación del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, tuvo lugar en la tarde de este lunes el acto de entrega de subsidios a 107 clubes de la provincia de Corrientes, que se verán beneficiados con el Programa Clubes Argentinos. El funcionario nacional anunció que habrá más fondos para el fortalecimiento del deporte y el regreso de las Competencias Interescolares para el presente ciclo lectivo.



Del acto realizado en el patio de Casa de Gobierno, participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Gerardo Cassani; ministros del Poder Ejecutivo provincial; legisladores e intendentes; el secretario de Deporte de la Provincia, Jorge Lucietti; secretarios y subsecretarios del Gobierno provincial; representantes y referentes de instituciones deportivas.



El apoyo y fortalecimiento tiene por finalidad que los clubes beneficiados puedan volcar este aporte recibido de 50 mil pesos, en materiales deportivos, mejoramiento de infraestructura o inversión en recursos humanos para su mejor desenvolvimiento.



Al hacer uso de la palabra, Mac Allister manifestó que “es un gusto ayudarlos y acompañarlos, la verdad es que todas las semanas tanto el gobernador como Eduardo Tassano y Jorge Lucietti me están llamando para que juntos tratemos de ayudar a las instituciones de Corrientes y queremos que eso suceda”.



“Queremos que sientan que estamos al lado y bien cerquita. No venimos ni a regalar, ni a donar, ni a traer, lo que venimos a hacer cada vez que venimos al interior es a devolverle a los habitantes de la república argentina, lo que ellos con su trabajo y esfuerzo, con su producción y el pago de sus impuestos han hecho por este país, porque la república es sobre todo grande gracias a las economías regionales que llevan adelante todas las provincias, entonces la Nación no viene a regalar, la Nación viene a devolver, ojalá lo puedan invertir lo mejor posible, ojalá muy rápidamente y muy prolijamente puedan hacer la rendición de cuenta para que dentro de un par de meses podamos estar otra vez aquí visitando Corrientes”.



También el ex jugador de fútbol recordó que en una de las últimas reuniones con el gobernador, Colombi le sugirió la realización de las competencias Interescolares anunciando categóricamente que “esto lo vamos a hacer este mismo año con todas las provincias de la Argentina, como hacemos todo, los subsidios están para todas las provincias, las escuelas de iniciación deportivas que son 1.900 están para todas las escuelas de la Argentina”.



Política en sentido federal



Seguidamente, el gobernador Ricardo Colombi resaltó que “indudablemente la política de deporte que tiene este Gobierno nacional tiene un sentido federal”, comparando “con épocas pasadas en donde la tarea de la Secretaría de Deportes dejaba mucho que desear, ya que era sectorizada, politizada partidariamente y solamente eran beneficiarios aquellos dirigentes o clubes a fines”. Agregó que “ahora esto cambió no solo con Corrientes, sino con todo el país, y hoy son las propias instituciones a través de las asociaciones que la nuclean, según las actividades deportivas que llevan a cabo, con los organismos provinciales y nacionales, los que hacen posible que estemos aquí llevando a cabo este acto”.



Se sumó a las palabras de Mac Allister, al expresar que dicho subsidios “son un reconocimiento al dirigente deportivo, a la persona que también se hace cargo de una institución social, que trabaja todos los días por su club y la comunidad, a través de la inclusión de los niños y los jóvenes”. Respecto a la política deportiva que “venimos llevando a cabo en la Provincia, creo que todos los que hoy están acá y de una u otra forma, conocen el accionar que tenemos para cada una de las instituciones que ustedes encabezan, con una apuesta fuerte en la mayoría de los casos de mejoras en la infraestructura de los clubes”.



Colombi además reconoció que meses atrás, en otra visita del Secretario de Deporte de la Nación a Corrientes, le propuso algunas ideas entre las que se encontraba el regreso de “los famosos interescolares”. Tal sugerencia fue tomada por el funcionario, y fue así que anunció la puesta en marcha para este año en todas las provincias argentinas.



El secretario de Deporte de la Provincia, Jorge Lucietti, resaltó la felicidad de todos al recibir esta ayuda, estos recursos para cada una de nuestras instituciones que tanta falta hace. Asimismo dijo que aprovechando la nueva convención de autoridades deportivas provinciales en Resistencia, el secretario Javier Mac Allister quiso venir hoy aquí para entregar estos recursos que vienen muy bien para nuestras instituciones y es algo inédito porque ni bien asumen estas autoridades nos hacen saber de este tipo de programas y ya en la tercer reunión ya estaban trazados los objetivos para que esta primer entrega se pueda concretar.



Ustedes verán que seguidamente a la utilización y rendición de estos recursos se va a poder acceder a un nuevo pedido y ya será por el doble es decir por 100 mil pesos por ello estamos muy agradecidos no solo por lo que nos brinda en este programa de clubes sino en tantas escuelas de iniciación deportiva que ahora son alrededor de 50 y los centros de tecnificación deportivas distribuidos en toda la provincia asi que esto es el verdadero federalismo”.



Dirigentes de clubes correntinos



La presidenta del Club Deportivo de Empedrado, Claudia Soler, contó que al ser una institución deportiva “que recién empieza, a donde acuden 140 chicos, queremos ocupar el dinero para equiparnos con todos los materiales necesarios”, aunque recordó que “ya habíamos recibido del Gobierno provincial una ayuda con conos, pelotas y camisetas, entre otras cosas”. Por su parte, el tesorero del Club San Patricio Rugby de la ciudad de Corrientes, Marcelo Fiat, agregó que “para los clubes cualquier dinero viene bien; particularmente nosotros tenemos planificado la compra de todos los materiales para hacer la entrada, y empezar a mejorar varias sectores”.



El vicepresidente del Club Talleres, Navegación y Puertos de la Capital, Humberto Cabrera, agradeció a la Secretaría de Deporte de la Nación, ya que “con este incentivo nos da fuerza para seguir la lucha de promover el deporte”. El presidente del Club Defensores de Itatí, José Escobar, perteneciente a la zona rural de Goya, adelantó que “el subsidio se pidió para hacer algunos vestuarios y baños, que es lo que nos falta”, y recordó que antes por medio de 2 ayudas económicas del Estado provincial “se pudo cerrar la cancha, comprar los arcos, y realizar otras mejoras”.



Por último, el presidente de Avant Hermandad Foot Ball Club de Santo Tomé, Augusto Suaid, informó que “solicitamos el subsidio para financiar obras de infraestructura, teniendo en cuenta que somos un club centenario de Santo Tomé que actualmente tiene 104 años”. Contó que a través de la colaboración del Gobierno provincial pudimos construir un tinglado, y “esta plata lo vamos a destinar para construir el piso deportivo, que será de mayor calidad para la mejor práctica de las disciplinas que se entrenan en la institución”.