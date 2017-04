Susana Giménez tiene fecha confirmada para su regreso

Lunes, 17 de abril de 2017

La diva de los teléfonos regresa a la pantalla chica en junio y su producción ya ultima los detalles para el debut.



Susana Giménez está muy entusiasmada con el programa de esta temporada número 30 en Telefe, que irá los domingos. Estaría debutando el domingo 11 de junio a las 22hs.



Hace unos días se confirmó que nuevamente estará Antonio Gasalla, quien no sólo hará el clásico personaje de "La Abuela", sino también la empleada pública, entre los personajes del genial actor.



Por otro lado, Susana recibirá a grandes invitados internacionales para celebrar sus 30 años en TV, y ya pidió que quiere tener nada más y nada menos que a Richard Gere.









"Este año me gustaría que venga Richard Gere", comentó la diva a su círculo intimo. Desde hace años que Su tiene una cosa pendiente con él. En una oportunidad hasta se le llegó a pagar el cachet que pidió y que después tuvo que devolver porque no pudo venir.



Semanas atrás, Viacom invitó a la diva a New York a conocer a su CEO, Bob Bakish y visitar las instalaciones. Su vuelta a la pantalla es un hecho.



"Tenía que conocer a la plana mayor de mi canal", aseguró Susana. Además se conoció la imagen de la sede en New York con una marquesina de bienvenida para Susana.