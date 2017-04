El "Pollo" Álvarez habló de los rumores de romance con Mariana Brey

Lunes, 17 de abril de 2017

El conductor habló en exclusivo con este portal luego de que fuera visto junto a la panelista en la salida de un conocido boliche de costanera.



El "Pollo" Álvarez se convirtió en el nuevo galán del espectáculo y sus innumerables conquistas lo respaldan: Ivana Nadal (como novia oficial), Florencia Torrente (aunque nunca confirmaron la relación), Barbie Vélez (con quien apenas reconoció unos besos), y otros affaires con Laurita Fernández y Candela Ruggeri.

Pero el conductor de "Combate" (Canal 9) no para y ahora fue por nada más ni nada menos que Mariana Brey.

Según reveló Amalia Granata en Radio Mitre (Polino auténtico), el jueves a la madrugada, el "Pollo" y Brey fueron vistos a la salida de un conocido boliche de costanera, tomados de la mano y muy acaramelados.

Nadie supo cuál fue el destino final pero lo cierto es que se fueron juntos. Cabe destacar que Mariana está separada del padre de su hijo.

En diálogo con PrimiciasYa.com, el Pollo aclaró qué relación lo une con Brey: "Con Mariana nos conocemos hace años, desde que trabajamos en TyC Sport. No pasó nada ese día que nos vimos en Tequila, nos cruzamos y buena onda como siempre. Pero no hubo besos y tampoco existe una relación. Nos divertimos un rato porque nos conocemos hace mil y tenemos la mejor".